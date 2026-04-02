Retour obligatoire au bureau 3 jours par semaine : l'ASIM dénonce une décision incohérente et contre-productive

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal (ASIM) dénonce la décision de l'administration municipale d'imposer un seuil minimal de trois jours de présence au bureau par semaine pour les employés ayant accès au télétravail.

Pour l'ASIM, cette orientation va à contre-courant des attentes des employés et des modes d'organisation du travail qui se sont imposés depuis la pandémie. Elle risque, par ailleurs, de nuire à la capacité de la Ville d'attirer des scientifiques et ingénieurs.

« Le télétravail et les modes hybrides flexibles sont aujourd'hui des leviers essentiels pour la conciliation travail-famille, l'attraction et la rétention du personnel qualifié. Revenir en arrière sans justification claire est difficilement défendable », souligne Gisella Gesuale, présidente.

L'ASIM s'interroge également sur la cohérence de cette décision dans le contexte actuel. Alors que l'administration affirme vouloir générer des économies, elle reconnaît elle-même que ce changement nécessitera des ajustements immobiliers. Depuis la pandémie, la Ville a réduit ses espaces de bureaux. Forcer un retour accru en présentiel implique inévitablement des investissements supplémentaires pour aménager ces espaces, ce qui soulève un enjeu de cohérence dans la gestion des fonds publics.

L'association note par ailleurs que cette orientation semble s'inscrire dans une logique plus large de relance économique du centre-ville. « Ces objectifs peuvent être légitimes, mais ils ne doivent pas se faire sur le dos des fonctionnaires municipaux » ajoute la présidente.

L'ASIM réitère son engagement à collaborer activement avec l'administration montréalaise. Miser sur l'intelligence collective, renforcer la capacité d'action publique et redonner à la Ville les moyens de ses ambitions demeure essentiel pour atteindre les objectifs annoncés.

SOURCE Association des Scientifiques et Ingénieurs de la ville de Montréal (ASIM)

Informations : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]