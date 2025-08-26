Rapport de la Vérificatrice générale : des conclusions accablantes, l'ASIM réclame un changement de cap

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Le rapport annuel 2024 de la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal, rendu public hier, dresse un constat accablant : près de 40 % des rues locales et 30 % des artères sont en « mauvais » ou « très mauvais » état, tandis que de nombreux travaux planifiés ne sont jamais réalisés.

Pour l'Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal (ASIM), ce rapport met en lumière l'ampleur d'un échec que nous dénonçons depuis plus d'un an : les coûts explosent, l'expertise interne est ignorée et l'état des infrastructures continue de se dégrader.

Depuis juin 2024, l'ASIM multiplie les démarches, les rencontres et les propositions concrètes pour alerter l'administration montréalaise. Trois rencontres ont eu lieu avec la direction générale, des échanges soutenus ont été menés avec les directions des services et les élus et pourtant, rien ne bouge.

« L'explosion des coûts et le recours massif aux firmes privées mettent en péril l'expertise interne de la Ville et entraînent des travaux de moindre qualité. Résultat : les Montréalais paient plus cher pour des infrastructures moins durables. » souligne Gisella Gesuale, présidente de l'ASIM.

L'ASIM tire la sonnette d'alarme. Tant que la Ville ne réinvestira pas dans son expertise interne et ne reprendra pas le contrôle de ses projets, les citoyens continueront d'en payer le prix ; des factures qui explosent, des travaux qui n'aboutissent pas et des infrastructures qui se dégradent chaque jour un peu plus.

Il faut mettre un terme à ce modèle défaillant. L'administration doit cesser de confier systématiquement aux firmes privées ce que l'expertise interne peut accomplir. Investir dans nos équipes, c'est reprendre le contrôle, maîtriser les coûts et garantir la qualité des services rendus aux citoyens.

