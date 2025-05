L'ASIM aux consultations prébudgétaires 2026 : il est temps de réinvestir dans l'expertise interne

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - L'Association des scientifiques et des ingénieurs de Montréal (ASIM) est heureuse d'annoncer sa participation aux consultations prébudgétaires 2026 de la Ville de Montréal. Forte de son expertise technique et de sa connaissance fine des enjeux municipaux, l'ASIM souhaite contribuer de manière constructive au débat public entourant la gestion des ressources et des projets d'infrastructure.

L'ASIM constate une transformation préoccupante dans la gestion des projets municipaux. L'explosion des coûts liés aux ententes-cadres, le recours massif à la sous-traitance pour des fonctions stratégiques, la surveillance fragmentaire des travaux réalisés, la perte progressive de l'expertise interne et l'absence d'uniformité dans l'application des mesures correctives constituent autant de signaux d'alerte. Dans un contexte où Montréal se positionne comme l'un des plus importants donneurs d'ouvrage au Québec, il devient essentiel de s'interroger : comment assurer une gestion équilibrée des risques, un meilleur contrôle des coûts et une supervision efficace des travaux?

Face à ces enjeux, l'ASIM appelle à un rééquilibrage. Il est impératif de mieux encadrer les mandats confiés aux firmes externes, de renforcer l'expertise interne pour en assurer le plein exercice, et de faire évoluer les pratiques afin de garantir une plus grande cohérence dans la gestion des projets.

« Les montants versés aux firmes de génie sont devenus hors de contrôle. Renforcer l'expertise interne, c'est non seulement un levier d'autonomie, mais aussi une garantie de qualité, de rigueur et d'économies à long terme », affirme Gisella Gesuale, présidente de l'ASIM.

Parmi les pistes proposées, l'ASIM recommande notamment la mise en place d'une équipe spécialisée interne chargée de surveiller les mandats confiés à l'externe, d'effectuer des audits aléatoires, d'appliquer les pénalités prévues aux contrats et de diffuser des procédures claires.

Pour soutenir cette transition, l'ASIM propose la création d'un groupe de travail réunissant les directions concernées afin de structurer les efforts, définir une feuille de route et favoriser la mise en œuvre progressive de ces recommandations.

L'ASIM réitère son engagement à collaborer activement avec l'administration montréalaise. Il est temps de miser sur l'intelligence collective, de renforcer notre capacité d'action publique et de redonner à la Ville les moyens de ses ambitions.

SOURCE Association des Scientifiques et Ingénieurs de la ville de Montréal (AISM)

Informations : Marie-Lou Freymann, [email protected]