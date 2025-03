Retour du service de bus spécial le long du tracé du REM

Instabilité du service du REM

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - En réponse à l'instabilité du service du REM, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec CDPQ Infra, la Société de transport de Montréal (STM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), annonce le retour du service de bus spécial dès le mercredi 19 mars, au matin. Il est essentiel d'assurer une prévisibilité à la clientèle dans un contexte où les ralentissements du service et les interruptions non planifiées demeurent un enjeu. Ce service spécial, d'une durée indéterminée et offert en continu de 5 h 30 à 20 h 20, en direction de la Gare Centrale, va circuler en parallèle du REM, et ce, peu importe l'état de service du REM.

Ces mesures spéciales serviront à offrir une plus grande fiabilité de service à la clientèle devant se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal, et qui a dû faire face à de nombreuses perturbations de service dans les dernières semaines.

« La fiabilité du transport collectif est essentielle pour maintenir la confiance des gens. Avec le retour du service de bus spécial, nous nous assurons d'offrir une plus grande prévisibilité et fiabilité de service aux citoyens affectés par les interruptions du REM. »

Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM

« Durant la période nécessaire à l'amélioration des équipements d'aiguillages du REM, CDPQ Infra remercie ses partenaires du transport pour le déploiement de navettes d'autobus en soutien afin d'assurer une plus grande prévisibilité de service aux usagers. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra

En bref

Service spécial de bus (du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 20 h 20) : Entre les stations Brossard et Gare Centrale : navette 721 opérée par la STM, fréquence toutes les 15 minutes, en pointe, et aux 30 minutes, en période hors pointe. Entre les stations Île-des-Sœurs et Gare Centrale : navette 568 opérée par la STM, fréquence toutes les 20 minutes, toute la journée. Entre les stations Panama et Gare Centrale : navette 722 opérée par le RTL, fréquence toutes les 15 minutes, en pointe, et aux 30 minutes, en période hors pointe.

Autre information : Ces services spéciaux pourront circuler exceptionnellement sur la voie réservée du pont Samuel-de- Champlain . Ils seront aussi disponibles en direction de la Rive-sud. Un titre de transport valide est nécessaire en tout temps et doit être validé à bord des navettes. Il est à noter que des services de relève par bus sont aussi offerts lors des fermetures du REM prévues durant les fins de semaine et les soirs de semaine, dès 20 h 20.



D'autres options en cas d'interruption de service du REM

Rappelons aux usagers que plusieurs options de transport collectif seront toujours disponibles, en cas d'interruption de service du REM, pour permettre aux usagers de se déplacer entre la Rive-Sud et Montréal, dont le service de relève normal du REM et :

Depuis le centre-ville de Montréal : À partir de la ligne orange du métro : rendez-vous au métro Longueuil , sur la ligne jaune, où plusieurs autobus desservent la Rive-Sud, incluant les stations du REM.

Depuis la Rive-Sud : des lignes de train de banlieue relient le centre-ville en heure de pointe.

