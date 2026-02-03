Retour des fonctionnaires au bureau : Québec solidaire dénonce la fin de la formule hybride

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Québec solidaire dénonce la décision de la ministre Duranceau de limiter le télétravail et forcer le retour des fonctionnaires au bureau trois jours par semaine qui constitue un recul pour les travailleurs et travailleuses. Le télétravail a fait ses preuves, revenir en arrière est une mauvaise décision.

La formule hybride comprend de nombreux avantages, comme une meilleure conciliation de la vie professionnelle et personnelle, une augmentation de la productivité chez certains, et un accès à un bassin de talents géographiquement éloigné. De plus, il y a un impact environnemental positif grâce à la diminution des déplacements. Il y a un large consensus en faveur d'un télétravail hybride et volontaire.

« Forcer un retour au bureau trois jours par semaine, c'est gouverner par nostalgie plutôt que par intelligence. Il est plus que temps de reconnaître le droit au télétravail lorsque la nature du travail le permet. », dénonce le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti.

« La conclusion claire de ces 4 dernières années est que le télétravail fonctionne. Revenir en arrière, particulièrement à Québec, est un non-sens qu'on s'explique mal. Avec tous les travaux liés au tramway, on va créer un problème de trafic qu'on n'aurait pas autrement. », ajoute Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau.

Au lieu de tirer les leçons de cette expérience, le gouvernement impose un retour au bureau arbitraire, sans justification sérieuse et sans égard aux besoins des travailleurs et travailleuses. Québec solidaire rappelle qu'elle a déposé un projet de loi afin d'introduire le droit au télétravail aux normes du travail.

