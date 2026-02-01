Dégât d'eau majeur à l'Institut Douglas : Québec solidaire exige des actions immédiates de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger

MONTRÉAL, le 1er févr. 2026 /CNW/ - Québec solidaire s'inquiète de la sécurité pour les employés et les patients de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, aux prises avec des bris majeurs dans l'édifice depuis lundi dernier. Depuis lundi dernier et malgré la gravité des événements, la ministre de la Santé et des Services sociaux ne s'est toujours pas rendue sur place pour constater l'ampleur des dégâts et présenter un plan de sortie de crise.

L'important dégât d'eau dans un laboratoire de recherche, la perte d'équipements coûteux et l'annulation de services pour des patients témoignent d'une situation inacceptable dans un établissement névralgique du réseau public.

« On parle d'un institut universitaire majeur, essentiel pour la santé mentale au Québec et à Montréal, et pourtant, on laisse les bâtiments se dégrader au point où des plafonds s'effondrent. Depuis des années, la CAQ repousse le projet de modernisation du Douglas, pendant que les équipes travaillent dans des conditions indignes et que des services sont compromis. La ministre doit cesser de minimiser la situation et agir sans attendre pour que les travaux commencent. Chaque jour qui passe aggrave les risques pour les patients et pour celles et ceux qui y travaillent. », dénonce la députée de Verdun Alejandra Zaga Mendez.

« Ce qui se passe au Douglas n'est pas un accident isolé, c'est le symptôme d'un système de santé malmené par huit ans de décisions improvisées et de priorités mal placées de la CAQ. Pendant qu'on s'acharne sur des réformes de structure qui n'améliorent ni l'accès ni la qualité des soins, nos hôpitaux tombent littéralement en ruine. On l'a bien vu dans le cas de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et maintenant à l'Institut Douglas : La CAQ a abandonné le terrain, et ce sont les patients et le personnel qui en paient le prix chaque jour. », ajoute Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en Santé.

Québec solidaire rappelle que le projet de modernisation de l'Institut Douglas stagne depuis plusieurs années malgré les nombreux avertissements lancés par les acteurs du milieu. À cet égard, la députée de Verdun déposera jeudi cette semaine une pétition demandant au gouvernement d'agir immédiatement et de confirmer sans délai le financement complet du projet de modernisation. La ministre de la Santé et des Services sociaux doit prendre ses responsabilités et agir immédiatement pour sécuriser les installations et éviter de nouvelles interruptions.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

