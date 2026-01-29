Caucus présessionnel - Un Québec abordable : Québec solidaire s'attaque au coût de la vie

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Réunis en caucus présessionnel dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, dans le Sud-Ouest de Montréal, les députés de Québec solidaire ont annoncé qu'ils s'attaqueront au coût de la vie pour la session parlementaire qui s'amorce.

Tout au long de la session, Québec solidaire fera des propositions pour aider la classe moyenne malgré le contexte difficile des finances publiques dont nous héritons de la CAQ.

La porte-parole Ruba Ghazal a annoncé ce matin trois solutions qu'un gouvernement solidaire mettrait en place pour aider le portefeuille des Québécoises et des Québécois:

Geler les hausses de loyer à l'inflation; Plafonner à 2% les marges de profit des grandes bannières d'épicerie; Détaxer tous les produits d'hygiène.

« En ce moment, tout coûte cher. Le loyer, l'épicerie, l'hypothèque. Et Québec solidaire est désormais le seul parti qui propose des solutions pour soulager le portefeuille des familles. Les gens travaillent fort, font ce qu'ils peuvent pour payer les factures, mais leur budget n'a jamais été aussi serré. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer qu'un gouvernement de Québec solidaire va geler les loyers à l'inflation, plafonner les profits des épiceries et détaxer les produits d'hygiène pour donner de l'air aux Québécoises et aux Québécois qui étouffent. Il y a des familles qui sautent des repas, qui étirent leur épicerie, qui repoussent des soins de base, je ne peux pas accepter ça! », a déclaré Mme Ghazal, aux côtés du caucus solidaire, lors d'un point de presse dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Le logement, premier poste de dépense des familles

La veille, le caucus solidaire était sur le terrain à Verdun et à Saint-Henri-Sainte-Anne. En deux heures à peine, plus de 500 personnes ont signé une pétition appuyant le gel des loyers à l'inflation, témoignant de la pression des loyers et de la difficulté de se loger dignement.

« Le logement, c'est ça qui coûte le plus cher aux familles. Et Québec solidaire est le seul parti à parler de logement. C'est ça qui a fait élire Alejandra dans Verdun en 2022, et Guillaume peu de temps après, ici, dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Grâce à nos propositions concrètes, on a réussi à faire tomber des châteaux forts libéraux. Il y a urgence d'agir face à la crise du logement et les hausses abusives de loyer. En gelant les hausses de loyers à l'inflation, on pose un geste simple, immédiat et nécessaire pour que se loger redevienne abordable. À Québec solidaire, on est les seuls à avoir le courage de le faire », a ajouté M. Zanetti.

