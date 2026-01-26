Québec solidaire dénonce les pratiques abusives de certaines cliniques privées en santé au Québec

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La lumière qui est faite aujourd'hui par La Presse sur les graves dérives de la privatisation dans le système de la santé au Québec inquiète au plus haut point le responsable solidaire en matière de Santé, M. Guillaume Cliche-Rivard. Facturation pour soins non rendus, frais additionnels contestés, recours à des agences de recouvrement et mises en demeure pour intimider des patients : ces pratiques sont inacceptables et exigent une intervention urgente du gouvernement.

« Ce que révèle cette enquête est profondément choquant. Des patients vulnérables paient des centaines de dollars, ne reçoivent pas les soins promis et se retrouvent ensuite menacés de poursuites ou de recouvrement pour avoir osé dénoncer leur expérience », a déclaré M. Cliche-Rivard. Ce sont des pratiques absolument inacceptables qui visent les Québécois et Québécoises dans des moments de vulnérabilité, alors qu'ils sont malades et peinent à recevoir des soins.

Rappelons que ces abus sont rendus possibles par la décision de la CAQ de favoriser la multiplication de cliniques privées dans lesquelles il n'y a aucun médecin actionnaire et dont l'objectif principal devenu évident n'est plus de soigner, mais de faire du profit sur le dos des Québécoises et des Québécois malades. Ce modèle qui échappe au Collège des médecins et met en danger la protection du public n'a pas sa place au Québec et doit être interdit sans délai.

