TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Ceci n'est pas un poisson d'avril : pour un temps limité, Tim Hortons offrira à nouveau deux beignes adorés de tous à l'occasion de la Journée nationale du beigne le 2 juin.

« Nos invités raffolent des beignes Tim Hortons, et ils s'ennuient parfois des classiques d'autrefois », a déclaré Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

Retour de DEUX favoris chez Tim Hortons pour un temps limité à l’occasion de la Journée nationale du beigne (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Vos commentaires ont été entendus, et c'est pourquoi nous avons décidé de ramener quelques favoris à l'occasion de la Journée nationale du beigne, mais seulement pour un temps limité. Après des années, nous sommes heureux de pouvoir enfin offrir à nouveau ces deux beignes que vous appréciez tant! Avez-vous deviné lesquels? »

Ces beignes rétro seront offerts dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada à compter du 31 mai, juste à temps pour la Journée nationale du beigne le 2 juin. Redécouvrez ces délicieuses saveurs historiques pour un temps limité cet été.

Surveillez les médias sociaux de Tim Hortons et le site de la salle de presse de Tim Hortons pour connaître tous les détails du grand dévoilement!

