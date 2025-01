MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ -Deux mois après la reprise complète des opérations au Port de Montréal, telle qu'ordonnée par le Conseil canadien des relations industrielles, l'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer la normalisation complète de l'ensemble de ses activités portuaires. Les effets du conflit de travail, de même que la reprise des activités à la suite de cet événement, ont demandé un effort concerté avec l'ensemble des partenaires portuaires afin de permettre un retour à la normale le plus rapide possible, et ce malgré la période des fêtes. Le Port de Montréal débute l'année 2025 avec une solide performance qui lui permet de répondre efficacement aux besoins des entreprises qui désirent importer ou exporter à partir de ses installations.

Durant cette période, les équipes portuaires et leurs partenaires ont traité un volume impressionnant de 52 porte-conteneurs, représentant près de 197 985 conteneurs EVP (équivalents 20 pieds), transporté 137 wagons de grain pour Canest et Viterra, tout en accueillant quotidiennement environ 2300 camionneurs à travers les différents terminaux. Les efforts constants ont permis de gérer environ 13 350 conteneurs EVP accumulés au sol, dont une centaine contenant du matériel critique et médical, ainsi que 28 000 pieds de wagons destinés à l'exportation.

L'APM tient à exprimer sa gratitude envers ses équipes et ses partenaires logistiques pour leur rôle essentiel et leur collaboration exemplaire, qui ont permis un rétablissement rapide de la situation. « Reprendre le dessus sur plusieurs semaines d'incertitudes exige un effort important de la part de nos équipes et de chacun de nos partenaires, alors que des dizaines de milliers de conteneurs étaient attendus. Le travail acharné de tous les partenaires logistiques a été essentiel pour assurer le retour à la fluidité de la chaîne d'approvisionnement et ainsi répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs qui dépendent du Port de Montréal. Avec leur aide, nous avons été en mesure de résorber nos retards en un nombre de jours inférieurs aux prévisions initiales », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Le retour à la fluidité de la chaîne d'approvisionnement demeure une priorité absolue pour l'APM afin d'assurer un service optimal à ses partenaires et utilisateurs.

En parallèle, alors que la médiation se poursuit, l'APM réitère que la décision du Conseil canadien des relations industrielles a pour effet qu'aucun moyen de pression ne peut venir affecter les opérations tant et aussi longtemps que la prochaine convention collective ne viendra pas à échéance.

À propos du Port de Montréal

