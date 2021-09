Retour à la Maison symphonique pour le Conservatoire de musique de Montréal

Lancement de la programmation 2021-2022

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est très heureux d'annoncer les différents événements de sa saison 2021-2022 avec, à l'honneur, deux concerts à la Maison symphonique, les 10 octobre et 14 novembre prochains, avec l'Orchestre symphonique du Conservatoire sous la direction du maestro Jacques Lacombe.

Le premier concert mettra de l'avant la pianiste Chloé Dumoulin, étudiante de Richard Raymond, dans le Concerto en fa majeur pour piano et orchestre de George Gershwin. Également au programme, Bootlegger's Tarantella de John Estacio et Sheherazade, op. 35 de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Lors de leur deuxième passage à la Maison symphonique, les étudiant.e.s joueront Le Corsaire: ouverture op. 21 d'Hector Berlioz ainsi que la Symphonie no 3 « Rhénane », op. 97 de Robert Schumann. Les solistes de ce deuxième concert, soit mesdames Elsa Barozzi, étudiante en violon dans la classe d'Anne Robert et Marion Portelance, étudiante en violoncelle dans la classe de Carole Sirois, interpréteront respectivement le Concerto pour violon no 3 en si mineur, op. 61 de Camille Saint-Saëns et le Concerto pour violoncelle en la mineur, op. 129 de Robert Schumann. Se joindront à l'Orchestre et aux solistes pour les deux concerts Léa Moisan-Perrier et Renaud Madore, étudiant.e.s en direction dans la classe de M. Lacombe.

Dimanche 10 octobre 2021 | 14 h 30

Dimanche 14 novembre 2021 | 14 h 30

Maison Symphonique

Prix d'entrée : 30 $ (plus frais de service de la Place des arts)

Billetterie de la Place des Arts, billets en vente sous peu.

UNE SAISON 2021-2022 RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Outre ces deux concerts, le Conservatoire de musique de Montréal offrira cette année une programmation riche et diversifiée, à l'image de celles habituellement offertes. Plusieurs ensembles se produiront en concert, notamment, le Grand orchestre à cordes, l'Ensemble de musique baroque, l'Octuor à vent Sérénade et l'Ensemble contemporain. L'Atelier d'opéra du CMM présentera The Juniper Tree de Philip Glass en mars 2022.

Fidèle à sa tradition, le Conservatoire accorde une grande place à la création dans sa programmation, avec plusieurs séries de concerts qui mettront de l'avant les travaux des étudiant.e.s en composition instrumentale et en composition électroacoustique.

PROFESSEUR.E.S ET ENSEMBLES EN RÉSIDENCE

Tous les ans, le Conservatoire donne carte blanche aux professeur.e.s et aux anciens.nes de l'institution de se produire avec leurs invités.es en concert dans les séries Vivace et Les Rendez-vous du dimanche.

De plus, trois ensembles professionnels sont en résidence au CMM, à savoir l'Ensemble contemporain de Montréal, le Quatuor Molinari et le Trio Hochelaga. Ces derniers collaborent avec le CMM dans un objectif d'émulation et de réalisation de la pédagogie. Les concerts présentés par ceux-ci sont évidemment proposés aux mélomanes de la métropole, mais offrent par le fait même une opportunité pour la clientèle étudiante du Conservatoire d'élargir leurs horizons.

ACHETER DES BILLETS

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne :

Billetterie du CMM

514 873-4031, poste 313

[email protected]

conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Carte privilège

Le Conservatoire permet aux mélomanes de se procurer, pour un montant forfaitaire, un accès aux 80 concerts présentés dans les salles du CMM. Ainsi, pour 85 $, toute personne intéressée peut acheter sa carte privilège dès maintenant ! Notez que pour seulement 15 $ supplémentaires, cette même carte pourra vous donner accès aux productions du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CMM, consultez le dépliant programmation 2021-2022.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

