Retour à l'enseignement et à la scène pour le directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec annonce le départ de M. Jean-Sébastien Ouellette à titre de directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ) au terme de la présente année scolaire. En poste depuis l'été 2021, Jean-Sébastien Ouellette retournera à ses premières passions, soit l'enseignement, le jeu et la mise en scène. Le Conservatoire est très heureux de l'accueillir à nouveau comme professeur d'art dramatique au CADQ dès la rentrée, en août 2024.

Diplômé en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1994, M. Ouellette a intégré le corps professoral du CADQ en 2015. Comme professeur, il enseignait l'interprétation aux étudiant.e.s de 1re année et agissait comme metteur en scène pour les productions des finissant.e.s de 3e année. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé la Websérie Ce qui reste passé minuit, la création collective de la cohorte 2021. Alors que le contexte sanitaire ne permettait pas de réunir le public en salle, M. Ouellette a dirigé de main de maître les finissant.e.s dans leur projet en produisant la première et seule websérie du Conservatoire.

« Comme directeur, Jean-Sébastien Ouellette est resté très à l'écoute du marché et de l'évolution du milieu théâtral au Québec et à Québec. Il a aussi créé un environnement qui favorise l'expression créative, un aspect qui a été fortement apprécié des étudiants. L'avantage dans la situation actuelle c'est qu'il reste avec nous, au Conservatoire, comme professeur et qu'il continuera d'insuffler ce savoir et cette liberté dans son enseignement », commente Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

M. Ouellette a participé en tant que comédien à plus d'une soixantaine de productions théâtrales à Québec et ailleurs. Il a joué sous la direction de plusieurs grands noms du théâtre, tels que Robert Lepage, Lorraine Pintal, Wadji Mouawad et Gil Champagne. Il a également agi à titre de metteur en scène. Il a ainsi dirigé plusieurs productions, dont Dom Juan de Molière au Théâtre du Trident, Les visiteurs au Théâtre Petit Champlain et Détour de chant par Campe, à Premier Acte. Avec La Compagnie dramatique du Québec, dont il est cofondateur, il a assuré, entre autres la création, sur scène, de plusieurs textes d'Isabelle Hubert qui ont reçu un bel accueil et des distinctions par la critique. Également doubleur, il a prêté sa voix, pendant dix ans, à César, l'homme qui parle au chien et à César, à la rescousse, tous deux diffusés à Canal Vie.

