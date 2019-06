Retenons la main-d'œuvre expérimentée

Développé par la professeure Diane-Gabrielle Tremblay , de l'École des sciences de l'administration, en collaboration avec son collègue Sari Mansour , lui aussi de l'École des sciences de l'administration, cet outil est conçu pour permettre aux organisations d'évaluer leurs pratiques d'attraction, de mobilisation et de maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs de 50 ans et plus. Il s'adresse aux entreprises ayant un établissement au Québec, peu importe leur taille ou leur secteur d'activité.

« Notre université est toujours intéressée à collaborer avec des associations et des partenaires sociaux en recherche, notamment sur des thèmes où nous sommes aussi actifs en enseignement, plus particulièrement ici dans le domaine de la gestion de ressources humaines et de la main-d'œuvre », affirme André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, la professeure Tremblay dit avoir entrepris ce projet avec l'Association québécoise de gérontologie afin de sensibiliser les entreprises à l'intérêt d'embaucher des travailleurs vieillissants, mais aussi pour leur faire connaître les meilleures pratiques en la matière. « Nous organisons des forums régionaux, et nous lançons maintenant cette enquête en ligne, ce qui nous permettra de connaître les pratiques des entreprises. Celles-ci pourront sans doute y trouver des idées pour améliorer leurs pratiques d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre vieillissante », ajoute-t-elle.

Générations au travail, réussir ensemble!

Générations au travail, réussir ensemble! est à la fois une campagne de sensibilisation sur l'apport et la valeur des travailleurs expérimentés de 50 ans et plus, ainsi qu'un programme qui vise à outiller les entreprises dans la mise en place de bonnes pratiques favorisant l'embauche, le maintien et le retour en emploi des travailleurs d'expérience.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



