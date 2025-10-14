Retards dans la livraison des vaccins COVID-19 : des impacts sur les rendez-vous en pharmacie

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - À moins de 24 heures du lancement officiel de la campagne de vaccination contre l'influenza et la COVID-19, plusieurs pharmacies à travers le Québec n'ont toujours pas reçu les doses de vaccin contre la COVID-19 prévues pour la semaine en cours. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) souhaite ainsi porter à l'attention de la population que cette situation, hors du contrôle des pharmacies, pourrait entraîner le report de certains rendez-vous déjà planifiés.

Les pharmacies concernées prendront contact, au besoin, avec les patients touchés afin de les informer de la marche à suivre pour recevoir leur vaccin, dans la mesure des informations disponibles.

Ce contretemps est temporaire et devrait se rétablir dans les plus brefs délais. Nous avons confiance que la situation pourra se résorber à temps pour que toute la population qui souhaite se faire vacciner en pharmacie contre la COVID-19 puisse le faire et être prête pour la prochaine vague de COVID-19.

Il importe de souligner que cette problématique de distribution ne relève pas des équipes en pharmacie, lesquelles demeurent pleinement engagées à offrir des soins de qualité et à veiller à la santé de la population.

Nous faisons appel à la compréhension et à la collaboration de la population afin de faciliter la gestion de cette situation exceptionnelle et d'en atténuer les impacts.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

