Protéger le libre choix des patients et l'indépendance professionnelle des pharmaciens : une priorité pour le Québec

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Alors que l'Association des pharmaciens du Canada (APhC) tire la sonnette d'alarme sur les pratiques intrusives des assureurs et des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) ailleurs au pays, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) souhaite à son tour sensibiliser le gouvernement du Québec à ces dérives qui pourraient bien nous rattraper. Même si le Québec bénéficie d'un cadre législatif unique qui protège les patients, cette protection ne doit pas être considérée comme acquise.

Cadre légal unique qui protège les patients québécois

Au Québec, le droit de propriété exclusif des pharmaciens constitue un rempart essentiel contre les pressions commerciales. Ce modèle, où les propriétaires de pharmacies sont des pharmaciens régis par un code de déontologie, garantit que les décisions prises en pharmacie sont motivées par l'intérêt du patient, et non par des considérations financières imposées par des tiers. De plus, la loi québécoise reconnaît explicitement le droit des patients de choisir leur pharmacien, un principe fondamental pour assurer l'accessibilité et la continuité des soins.

Des pressions croissantes sur le modèle québécois

Quand on observe ce qui se passe ailleurs au Canada et aux États-Unis, on voit se multiplier les réseaux fermés de distribution de médicaments, qui affaiblissent le réseau des pharmacies communautaires. Les petites pharmacies, notamment en région, perdent leurs patients, ce qui compromet leurs activités et nuit à l'accessibilité aux soins.

Au Québec, on constate une érosion progressive et insidieuse du droit de propriété, au détriment de l'indépendance professionnelle. Les assureurs cherchent à orienter leurs assurés vers les options les moins coûteuses, sans égard à la pertinence clinique. Le modèle québécois, fondé sur l'accessibilité et la proximité, est mis à mal par ces pratiques.

Dans d'autres cas, les patients sont dirigés vers des pharmacies désignées, malgré les règlements qui interdisent cette pratique. Cette situation est particulièrement fréquente, même au Québec, dans le cas des médicaments de spécialité, où l'on voit des patients être dirigés par des programmes de soutien aux patients vers une pharmacie désignée. Cette pratique est fortement dénoncée par l'AQPP.

« Ce qu'on remarque, c'est que les conditions favorables au développement de la pharmacie communautaire sont en train de s'effriter. Trop d'intervenants s'immiscent dans la relation entre le pharmacien et son patient. Si on considère que le modèle québécois est le bon pour améliorer les soins de première ligne, alors il faut aussi s'assurer que les conditions nécessaires à son maintien et à son développement soient bien en place. Le gouvernement doit agir pour protéger notre modèle. », déclare Benoit Morin, président de l'AQPP.

Le modèle canadien : un exemple à ne pas suivre

Au cours de la dernière année, plusieurs initiatives dans d'autres provinces ont mis en lumière les risques associés aux réseaux fermés de distribution de médicaments, soulevant des enjeux éthiques et déontologiques majeurs. L'appel lancé par l'APhC est un signal d'alarme clair : le Québec doit non seulement protéger son modèle, mais aussi servir d'exemple pour le reste du pays.

« L'AQPP soutient pleinement l'initiative de l'APhC. Je suis convaincu de l'importance de préserver la relation entre le professionnel de la santé et son patient. Je me réjouis de voir que les autres associations canadiennes de pharmaciens prennent cette question au sérieux et se mobilisent pour y répondre. », conclut Benoit Morin.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

