LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA ET LA COVID-19 EN PHARMACIE

Les pharmaciens invitent les citoyens à planifier leur visite en pharmacie dès maintenant

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement a annoncé à la population qu'elle peut prendre rendez-vous dès maintenant pour se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza à partir du 15 octobre, les pharmacies communautaires du Québec se mobilisent une fois de plus pour contribuer à protéger les patients, particulièrement les personnes vulnérables et leurs proches.

Les citoyens peuvent ainsi dès maintenant planifier leur visite en pharmacie pour obtenir le service de vaccination :

La première étape consiste à consulter la plateforme Clic Santé afin de voir les plages de rendez-vous disponibles dans votre pharmacie.

Si cette dernière ne figure pas dans la liste, vérifiez avec votre équipe en pharmacie pour savoir si des plages additionnelles sont disponibles ou s'il est préférable pour vous de prendre rendez-vous dans un autre site de vaccination.

Plus de 1 600 pharmacies communautaires de partout au Québec ont levé la main pour offrir le service de vaccination dans leur communauté. Rappelons que dans la dernière année, les pharmacies du Québec ont dépassé le cap du million de doses de vaccins administrées, ce qui témoigne de l'ampleur du chemin parcouru depuis que les pharmaciens ont obtenu le droit de prescrire et d'administrer des vaccins en 2020, et de leur engagement envers la prévention en santé.

Qui peut recevoir quel vaccin gratuitement?

Pour la saison automne-hiver 2025-2026 :

La vaccination contre l'influenza est offerte gratuitement à toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus qui en font la demande. Elle est particulièrement recommandée aux personnes vulnérables ou atteintes d'une maladie chronique*. Pour obtenir la liste des maladies chroniques augmentant le risque de complications, consultez la section « vaccination contre la grippe » du site Web du gouvernement du Québec ou cliquez ici.

Le vaccin contre la COVID-19 est offert gratuitement :

aux personnes résidant en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

aux personnes âgées de 65 ans et plus;

aux personnes âgées de 6 mois et plus immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique;

aux personnes enceintes;

aux adultes vivant en région éloignée et isolée;

au personnel de la santé.

*Exemples de maladies chroniques : diabète, insuffisance cardiaque, trouble respiratoire comme l'asthme ou la MPOC, insuffisance rénale ou hépatique, immunodépression ou prise de médicaments qui affectent votre système immunitaire.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité à la gratuité, consultez la section « Vaccination saisonnière contre les virus respiratoires » du site Web du gouvernement du Québec ou cliquez ici. Pour trouver des réponses à vos questions sur la vaccination en pharmacie, consultez la foire aux questions du site monpharmacien.ca ou cliquez ici.

Si vous n'êtes pas admissible à la gratuité, sachez que les pharmacies communautaires offrent également le service de vaccination payant. Vous pouvez donc tout de même bénéficier de la protection contre les complications offerte par la vaccination. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre assureur privé les modalités de remboursement qui pourraient s'appliquer.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

