Retard dans la livraison des vaccins : mise au point sur la vaccination en pharmacie

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a pris connaissance de l'annonce communiquée dans les médias ce matin concernant le retard dans la livraison des doses de vaccins qui devait atterrir en sol canadien au cours des prochains jours.

Une partie de cet arrivage est destinée aux pharmacies communautaires des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides, qui devaient rendre disponibles leurs plages horaires sur le site du gouvernement Québec.ca/vaccincovid à compter du 29 mars dans l'optique de débuter l'administration des vaccins autour du 7 avril.

Ainsi, un report de cet échéancier est à prévoir. L'AQPP est actuellement en discussion avec les instances gouvernementales et les différents acteurs impliqués dans la distribution des vaccins afin de pouvoir confirmer les nouvelles dates auxquelles la population pourra prendre rendez-vous dans une des pharmacies communautaires de ces régions.

« Comme pharmacien, notre priorité est de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la population soit immunisée le plus rapidement possible, particulièrement les personnes les plus vulnérables. Le transport et la distribution des vaccins étant hors de notre contrôle, nous nous ajusterons au nouvel échéancier qui sera établi », explique Benoit Morin, président de l'AQPP.

Alors que les risques d'une 3e vague de contamination marquée par la propagation des variants sont réels, l'AQPP rappelle aux groupes ciblés par le gouvernement du Québec de valider si des plages horaires sont disponibles dans les grands centres de vaccination s'ils ne sont pas en mesure de prendre rendez-vous dans une pharmacie en raison des problèmes logistiques rencontrés par les transporteurs internationaux.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

