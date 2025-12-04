Rétablissement de l'approvisionnement en vaccins : Les pharmaciens vous encouragent à vous faire vacciner avant la période des Fêtes

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche des rassemblements des Fêtes, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rappelle qu'il est encore temps de se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza afin de protéger votre santé et celle de vos proches.

Les pharmaciens invitent la population à risque à planifier leur rendez-vous en pharmacie pour la vaccination gratuite contre l'influenza et la COVID-19 pour les clientèles ciblées*. Les rendez-vous peuvent être pris par le biais de la plateforme Clic Santé ou directement auprès de votre pharmacie habituelle.

« Toutes les doses gratuites allouées par le gouvernement ont été livrées en pharmacie. Nous invitons donc les personnes admissibles à prendre rendez-vous dès maintenant. Il se peut que votre pharmacie habituelle ait écoulé ses stocks, mais d'autres en ont encore. Il y en a suffisamment pour couvrir les besoins. Nous travaillons avec nos membres pour redistribuer les doses restantes lorsque possible et faciliter la campagne », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

Les pharmaciens encore au rendez-vous : près de 50% des vaccins ont été donnés en pharmacie

À ce jour, près de 1,2 million de doses ont été administrées en pharmacie depuis le début de la campagne automnale, et ce, malgré les délais d'approvisionnement rencontrés au cours des premières semaines. « C'est plus de 50 % des vaccins de la campagne qui ont été donnés en pharmacie. Année après année, les résultats confirment l'importance des services de santé de proximité et la confiance que les Québécois accordent à leur pharmacien. Quand le système de santé a eu besoin de soutien au cours des dernières années, nous avons répondu présents en prévention comme en première ligne de soins, et nous continuons d'être au rendez-vous », souligne M. Morin.

L'AQPP insiste sur la nécessité de maintenir une collaboration étroite avec le gouvernement, Santé Québec et les distributeurs afin d'assurer une meilleure prévisibilité opérationnelle pour les pharmacies communautaires. « Quelques ratés ont été constatés en début de campagne pour la livraison des doses gratuites en pharmacie. Il est essentiel de poursuivre la collaboration et l'amélioration continue des processus en amont avec l'AQPP, qui représente l'ensemble des pharmacies communautaires québécoises », ajoute-t-il.

En plus des vaccins contre l'influenza et la COVID-19, d'autres options sont disponibles en pharmacie, notamment le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les personnes de 60 ans et plus. Ce vaccin est généralement payant, sauf pour certains résidents en milieux pour personnes âgées, selon le programme québécois d'immunisation.

*Qui est admissible à la gratuité?

Influenza :

toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus qui en font la demande.

COVID-19 :

personnes âgées de 65 ans et plus;



personnes âgées de 6 mois et plus immunodéprimées, dialysées ou vivant avec certaines maladies chroniques;



personnes enceintes;



adultes vivant en région éloignée et isolée (p. ex. : Nunavik);



personnel de la santé.

