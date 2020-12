OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Un article publié vendredi sur le site web de Canadaland , qui n'a toujours pas été corrigé, prétend que la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada habite à Brooklyn. Cette affirmation a été reprise par d'autres médias, dont Le Devoir et The National Post , et diffusée sur des sites web, comme The Post Millennial , Canada Proud et True North . Elle est erronée.

Canadaland soutient que son affirmation est fondée sur des renseignements provenant de sources. Si tel est le cas, ces sources n'ont certainement pas lu la Loi sur la radiodiffusion , dont le paragraphe 38(1) stipule que : « Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s'il n'est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ». En fait, lorsque Catherine Tait a été nommée présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, le décret initial n'indiquait pas de date d'entrée en fonction, car Mme Tait a dû vendre son entreprise et redéménager au Canada avant de pouvoir commencer son mandat. Mme Tait a fait ces démarches et est entrée en fonction comme présidente-directrice générale le 3 juillet 2018.

Le 29 mars de cette année, Mme Tait s'est rendue à New York pour s'occuper de son mari, qui y habite et qui y avait subi une intervention médicale. Elle a travaillé à partir de là jusqu'au 8 juin, puis est retournée chez elle à Ottawa. Elle est allée à New York une deuxième fois le 13 novembre, toujours pour prendre soin de son mari, et retournera à sa résidence principale à Ottawa le 27 décembre 2020. Le conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est au courant de ces déplacements depuis le début. Mme Tait n'a pas demandé ni obtenu d'exemption spéciale du gouvernement pour ses déplacements et elle continue de se conformer à toutes les exigences de quarantaine.

Toutes ces informations ont été fournies à Canadaland, tout comme le fait qu'avant cette année, au total, Mme Tait était allée à New York durant trois fins de semaine et à Noël. En réponse à notre demande de correction, Canadaland a simplement ajouté une « clarification » selon laquelle ces renseignements sont « contestés par CBC/Radio-Canada ».

Les Canadiens doivent connaître les faits.

