OTTAWA, ON, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Un article récent de Postmedia News , publié dans les journaux de cette même entreprise à travers le pays, prétend que les revenus publicitaires de CBC Television sont « en chute libre ».

Cet article, qui citait comme source le site web Blacklock's Reporter , est le plus récent exemple d'un phénomène de plus en plus courant : quelques sites web reprenant et amplifiant la même critique inexacte de la radiodiffusion publique, et de CBC Television en particulier. Encore une fois, dans ce cas-ci, l'analyse trompeuse de Blacklock's est reprise par The Post Millennial , True North et la chaîne de journaux appartenant à Postmedia. Personne ne nous a contactés pour obtenir nos commentaires.

Voici les faits. Comme nous l'avons annoncé cette semaine dans le rapport du deuxième trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2020, les revenus de CBC/Radio-Canada ont diminué de 8,9 % en raison d'une baisse de la publicité télévisée due à la pandémie de COVID-19, et d'un recul du nombre d'abonnés. Nos dépenses ont aussi diminué de 10,1 % au cours de la même période. « En chute libre »? Pas du tout.

Comme vous le savez, c'est toute l'économie canadienne qui subit les contrecoups de la COVID. Notre industrie a subi une contraction des revenus publicitaires, venant surtout des secteurs les plus touchés, comme le voyage et le tourisme.

Un rapport publié en août dernier et préparé pour l'Association canadienne des radiodiffuseurs fait état d'une baisse de 44 % des revenus publicitaires de la télévision. Les journaux sont aussi aux prises avec des difficultés, alors que certains rapportent des baisses de revenus de 39 % . Ce sont de mauvaises nouvelles. Les Canadiens ont besoin de sources d'information diversifiées et en santé.

Pour compliquer les choses, voilà que deux entreprises, Google et Facebook, accaparent maintenant à elles seules plus de 80 % de tous les revenus publicitaires du marché numérique canadien. À titre de comparaison, la part de CBC/Radio-Canada dans ce marché est de 0,5 %. Grâce à nos crédits parlementaires, à nos revenus commerciaux et aux efforts de tout notre personnel pour réduire nos coûts, nous avons pu continuer d'offrir aux Canadiens nos émissions et nos services durant la crise, et relancer l'ensemble de nos productions canadiennes. Ce redémarrage est essentiel pour la survie du secteur culturel. Nous continuons aussi de chercher des façons de travailler avec nos collègues des médias privés afin de soutenir notre industrie.

Il faut se rappeler qu'à 34 $ par Canadien par an, non seulement CBC/Radio-Canada offre un rapport qualité-prix exceptionnel, mais elle demeure l'un des diffuseurs publics les moins bien financés au monde.

Il est plus important que jamais de pouvoir compter sur des nouvelles et des sources d'information fiables.

