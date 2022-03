Résumé du jour 8 des Jeux de Beijing 2022 : une vingtième médaille en carrière et une victoire au 12,5 km en ski de fond pour Brian McKeever

OR -- Brian McKeever (avec son guide Graham Nishikawa), ski paranordique (ski de fond), moyenne distance, athlètes avec une déficience visuelle, hommes

ARGENT -- Natalie Wilkie, ski paranordique (ski de fond), moyenne distance, position debout, femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 8

Argent : 5

Bronze : 10

Total : 23

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Ski paranordique -- ski de fond

Brian McKeever est médaillé d'or pour la troisième fois des Jeux de Beijing. Il est monté sur la première marche du podium de la course de moyenne distance sur 12,5 km avec son guide Graham Nishikawa samedi. Son chronomètre de 33:06.6 lui a assuré un triplé en or pour la quatrième édition consécutive des Jeux. Il a gagné toutes les distances de ski de fond chez les athlètes avec une déficience visuelle.

« C'était une course absolument parfaite, s'exclame le fondeur. Nous avons beaucoup parlé de notre stratégie de course et au cours des deux dernières journées, nous avons trouvé notre rythme. Nous savions qu'en partant de la bonne façon, nous pouvions nous adapter au rythme de n'importe qui et ça a fonctionné pour nous aujourd'hui. »

Le vétéran, dont c'était la dernière course individuelle paralympique, a maintenant 20 médailles, dont 16 d'or en six participations aux Jeux depuis 2002. L'athlète de 42 ans partage le titre d'athlète masculin le plus titré des Jeux paralympiques d'hiver avec le skieur para-alpin allemand Gerd Schoenfelder.

« Laisser un héritage, ça ne m'a jamais intéressé. Pour moi, ce n'est pas important, dit-il à propos de la marque qu'il laisse en sport paralympique. Mon but a toujours été d'être le meilleur athlète possible et d'être le plus professionnel possible. Les résultats sont venus après. Par contre, je crois qu'on a montré le niveau dont les athlètes sont capables aux Jeux paralympiques et à quel point il faut être professionnel pour se rendre au sommet », conclut-il.

Natalie Wilkie a continué sur son impressionnante lancée avec un troisième podium. Après avoir décroché l'or au sprint et à l'épreuve de longue distance, elle a pris le deuxième rang de l'épreuve de moyenne distance sur 10 km avec un temps de 41:45.3. Malgré une chute au dernier virage, l'athlète de 21 ans s'est rapidement remise sur pied pour enlever la médaille d'argent.

« C'est génial. Je sais que ce n'est pas la médaille d'or, mais c'est incroyable! C'est une des courses les plus difficiles de ma vie. Dès le départ, je savais que ça n'allait pas être facile parce qu'avec la neige, j'avais l'impression de skier dans un mètre de sloche », raconte la fondeuse.

Sa récolte paralympique en carrière s'élève maintenant à six médailles (trois d'or, deux d'argent et une de bronze).

« Avant les Jeux, j'étais très nerveuse parce que j'ai mis la barre très haute à Pyeongchang, mais finalement, je n'avais pas à m'en faire. Les quatre dernières années se sont très bien passées pour moi à l'entraînement. Mes résultats sont beaucoup plus constat et ça a paru ici à Beijing. C'est super », ajoute-t-elle.

Ses coéquipières Brittany Hudak et Emily Young ont terminé au septième rang et au onzième rang de la même course.

Chez les hommes, toujours en position debout, Mark Arendz s'est classé septième.

Avec une quatrième place, Collin Cameron est passé à six secondes d'une médaille de bronze dans l'épreuve masculine en position assise. Ses coéquipiers Derek Zaplotinsky et Ethan Hess ont fini quinzième et dix-neuvième. Lors de l'épreuve féminine en position assise, les recrues paralympiques Christina Picton et Lyne-Marie Bilodeau ont réussi une huitième place et une treizième place.

Les courses de relais en ski de fond ont lieu dimanche.

Ski para-alpin

Le meilleur résultat canadien au slalom féminin samedi est revenu à Michaela Gosselin qui a pris le quatrième rang. Il s'agit du meilleur résultat de l'athlète dont ce sont les premiers Jeux. Également dans la catégorie en position debout, Alana Ramsay n'a pas complété sa première descente et dans la catégorie en position assise, Katie Combaluzier a terminé au septième rang du classement.

