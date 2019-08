Résumé du jour 8 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Une avalanche de neuf médailles

Or - 14 Argent - 16 Bronze - 15 TOTAL - 45

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

L'équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant est la nouvelle championne des Jeux parapanaméricains à l'issue d'un match enlevant où elle a triomphé des États-Unis. Le Canada tirait de l'arrière à la fin de chacun des trois premiers quarts, mais elle a réussi à larguer son adversaire avec un quatrième quart de 20-12. Kady Dandeneau est la meilleure marqueuse de l'unifolié avec 25 points, dont quelques lancers décisifs en fin de rencontre, suivie de Arinn Young, auteure de 20 points. Il s'agit du contraire du résultat des Jeux de Toronto 2015 il y a quatre ans où les Canadiennes s'étaient inclinées devant les Américaines en finale.

« L'équipe a une chimie extraordinaire et nous sommes un groupe de filles tissées serrées. Tout le monde est aux anges. Ce que je retiens du tournoi, ce sont tous les souvenirs que nous avons créés. »

- Arinn Young

« Tous les athlètes en rêvent. Toutes les heures consacrées à l'entraînement, les longues heures au gym, la douleur de la musculation; ça en vaut la peine dans des moments comme ça. Il n'y a rien de mieux que de jouer ce genre de match. C'est pour ça qu'on travaille, nous les athlètes. Pour être capable d'atteindre nos objectifs, de gagner la médaille d'or. Il n'y a pas de meilleur sentiment. »

- Kady Dandeneau

L'équipe masculine canadienne de basketball en fauteuil roulant a encore du pain sur la planche, mais elle a franchi une étape importante en se qualifiant pour Tokyo 2020. L'équipe l'a emporté 62-42 sur la Colombie en demi-finale, ce qui lui permet d'accéder au match pour la médaille d'or, mais aussi d'obtenir la troisième place dont elle avait besoin pour s'assurer une place aux Jeux paralympiques. Patrick Anderson est le meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points, suivi de Nik Goncin (14), Bo Hedges (12) et David Eng (10).

« Je suis fier de notre programme et de la façon dont tout le monde s'est amélioré depuis l'été dernier après notre résultat décevant aux Championnats du monde. Tout le monde a relevé le défi et nous avons remonté la pente pour reprendre notre place parmi les meilleures équipes au monde. C'est une étape importante pour nous, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. »

- Patrick Anderson

Rob Shaw est passé à l'histoire du tennis canadien en devenant le premier joueur, debout ou en fauteuil roulant, à remporter une médaille en simple à des Jeux multisports; il a triomphé de la deuxième raquette au monde, l'Américain David Wagner, pour mettre la main sur la médaille d'or. Pour le joueur canadien, il agit d'une première victoire sur son opposant en huit tentatives. Il a commencé en force avec une manche de 4-0 en route vers une victoire de 6-1, 6-3 en simple quad. Comme la catégorie en est à ses débuts à Lima, ceci fait également de lui le premier champion dans la catégorie quad des Jeux parapanaméricains.

« Ça ne fait aucun doute, c'est la plus importante victoire de ma carrière en termes d'envergure de la compétition et de nombre de spectateurs dans les estrades. Certaines de mes autres victoires sont encore plus émotives, mais il n'y a rien de mieux que de gagner la médaille d'or. »

- Rob Shaw

Les paracyclistes du Canada continuent à accumuler les podiums avec une récolte de quatre médailles au premier jour des épreuves sur route. À l'occasion de ses premiers Jeux multisport, l'athlète en vélo à mains Matthew Kinnie est monté sur la plus haute marche du podium de l'épreuve contre la montre mixte H1-5 pour remporter la médaille d'or médaille en 31:17.880. Michael Shetler a gagné sa première médaille, le bronze du contre la montre mixte T1-2.

« Je suis un peu surpris de gagner la médaille d'or, mais surtout satisfait après une longue saison d'entraînement où j'ai travaillé très fort pour en arriver à ce résultat. Réussir une bonne course sur un beau parcours sur la côte péruvienne est une expérience qui sort de l'ordinaire. »

- Matthew Kinnie

Les trois tandems du Canada cumulent dorénavant sept médailles de Lima 2019, après avoir ajouté deux médailles à leur récolte des épreuves sur piste. Lowell Taylor et son pilote Andrew Davidson ont décroché l'argent du contre la montre mixte (leur deuxième médaille d'argent des Jeux) et Carla Shibley et sa pilote Meghan Lemiski, le bronze. Ces deux dernières peuvent maintenant se targuer d'avoir une médaille de chaque couleur, elles qui avaient déjà récolté l'or et l'argent au vélodrome.

« Je pense que c'est vraiment cool d'avoir une médaille de chaque couleur. Pendant quelques années, je pensais que je n'allais nulle part comme athlète, mais cette année, je vois la lumière au bout du tunnel. Ce n'est qu'un début et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. »

- Carla Shibley

Nicholas Bennett était de retour à la piscine pour une troisième soirée consécutive. Il a mis la main sur une troisième médaille d'or et un quatrième podium dans la catégorie S14 hommes. Il a terminé premier du 200 m quatre nages individuel en réécrivant le record canadien avec un temps de 2:15.56 tandis que son coéquipier Tyson MacDonald a décroché l'argent (sa troisième médaille à Lima) en arrêtant le chronomètre à 2:19.60. C'est la deuxième fois que l'athlète de 15 ans et l'athlète de 23 ans partagent le podium à Lima. La troisième médaille de soirée est revenue à Arianna Hunsicker au 400 m S10 femmes. Il s'agit de sa cinquième médaille de bronze des Jeux. La récolte du Canada à la piscine s'élève à 20 médailles avant la dernière journée des épreuves de natation.

« Au premier ou au deuxième jour, j'ai dit que je réussirais un doublé pour le Canada et c'est arrivé au 200 m QNI. J'étais à moitié mort à la fin du papillon parce que c'est ma pire nage, mais j'ai tout donné dans les 150 autres mètres pour me rattraper et je ne pourrais être plus fier. »

- Tyson MacDonald

Le Canada jouera pour l'or en parabadminton grâce à Yuka Chokyu qui a réussi à accéder à la finale féminine en simple de l'épreuve en fauteuil roulant vendredi grâce à une victoire aux dépens de la Brésilienne Souza en demi-finale. Olivia Meier est elle aussi en bonne posture pour décrocher une médaille dans la catégorie debout en simple femmes et double mixte (avec Pascal Lapointe) après trois victoires dans les deux catégories. Chez les hommes, dans la catégorie en fauteuil roulant, Bernard Lapointe et Richard Peter se sont inclinés en demi-finale en double, tout comme Wyatt Lightfoot, William Roussy et Pascal Lapointe dans leurs catégories respectives. Ils joueront pour la médaille de bronze.

L'équipe féminine de goallbal a livré une performance enlevante en demi-finale qui s'est conclue à égalité 3-3 avec le Brésil grâce à un but tardif d'Amy Burk qui a forcé la tenue d'une prolongation. La première période de trois minutes s'est écoulée sans que les équipes trouvent le fond du filet, mais à la fin de la deuxième, le Brésil a obtenu sa place en finale avec une victoire de 4-3. Les Canadiennes disputeront la médaille de bronze au Mexique samedi.

À la fin de la ronde préliminaire de l'épreuve individuelle de boccia, quatre Canadiens accèdent aux éliminatoires. Marco Dispaltro a défait son coéquipier Iulian Ciobanu 7-1 en demi-finale BC4, ce qui lui permet d'avancer au match pour la médaille d'or. Iulian Ciobanu jouera pour la médaille de bronze. Plus tôt dans la journée, Iulian Ciobanu a défait sa coéquipière Alison Levine en quart de finale. Le parcours d'Éric Bussière s'est arrêté en quart de finale BC3.

Pour tous les résultats du 30 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

