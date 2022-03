ARGENT -- Mollie Jepsen, paraski alpin, slalom géant en position debout, femmes

ARGENT -- Mark Arendz, ski paranordique (biathlon), 12,5 km individuel en position debout, hommes

BRONZE -- Brittany Hudak, ski paranordique (biathlon), 12,5 km individuel en position debout, femmes

BRONZE -- Tyler Turner, parasnowboard, slalom incliné SB-LL1, hommes BRONZE -- Équipe de curling en fauteuil roulant (Ina Forrest, Mark Ideson, Dennis Thiessen, Jon Thurston, Collinda Joseph)

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 7

Argent : 4

Bronze : 10

Total : 21

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Pour voir les moments forts de la journée, cliquez ici.

Ski para-alpin

Mollie Jepsen a décroché sa seconde médaille des Jeux de 2022 : l'argent du slalom géant en position debout. Elle termine avec un temps combiné de 2:00.95 après deux descentes et ajoute une deuxième place au titre de championne de descente qu'elle a remporté au premier jour des Jeux. Le résultat constitue une amélioration par rapport à la médaille de bronze qu'elle a ramenée du slalom géant il y a quatre ans.

À 22 ans, la jeune skieuse a déjà six médailles paralympiques à son actif, dont deux des Jeux de Beijing qui s'ajoutent à celles de Pyeongchang.

« Depuis quatre ans, je concentre mes efforts sur le slalom géant, le super-G et la descente. Je suis contente d'avoir pu démontrer que je suis une skieuse polyvalente », explique-t-elle.

« Je ne le réalise pas encore complètement. J'avais de grandes attentes pour le slalom géant, et je suis heureuse d'avoir réussi à monter sur le podium. »

Dans la même épreuve, Michaela Gosselin a pris le sixième rang et Alana Ramsay, double médaillée de bronze à Beijing, n'a pas terminé sa deuxième descente. Elle a toutefois inscrit le sixième meilleur temps de la première descente.

Katie Combaluzier a conclu l'épreuve féminine en position assise au huitième rang.

Curling en fauteuil en roulant

Le Canada a gagné une deuxième médaille de bronze consécutive en curling en fauteuil roulant.

Après une défaite de 9-5 aux mains de la Chine en matinée, le Canada était de retour sur la glace en soirée dans l'espoir d'obtenir le bronze. En l'emportant 8-3 sur la Slovaquie, la formation a procuré au Canada un cinquième podium paralympique d'affilé. L'équipe, qui menait 4-3 au début du huitième bout, s'est assuré la victoire grâce à un superbe dégagement sur la dernière pierre réalisé par Jon Thurston.

« Tout le monde était là pour jouer. Jon a fait de très beaux coups pour nous donner la victoire. On est vraiment contents de gagner le bronze. Une défaite en demi-finale, ça fait mal parce qu'on n'a pas la chance de jouer pour l'or, mais nous sommes très heureux d'avoir joué et gagné le bronze », dit le capitaine Mark Ideson.

Pour Ina Forrest, la coporte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture, il s'agit d'une quatrième médaille paralympique pour son imposante collection (deux d'or, deux de bronze). Ideson et Dennis Thiessen ont maintenant une médaille d'or et deux de bronze en trois participations. Thurston et Collinda Joseph repartent de leurs premiers Jeux paralympiques avec une médaille.

Depuis l'entrée du curling en fauteuil roulant au programme des Jeux paralympiques, le Canada n'a raté aucun podium et il a donc récolté cinq médailles : l'or en 2006, 2010 et 2014 et le bronze en 2018 et en 2022.

Parahockey sur glace

Pour le match de demi-finale contre la Corée du Sud, le Canada n'avait qu'un seul objectif en tête et rien ne pouvait l'en distraire. Sa victoire écrasante de 11-0 lui ouvre les portes de la grande finale de dimanche.

Pour son 28e anniversaire, le capitaine de l'unifolié Tyler McGregor s'est offert le titre de meilleur marqueur avec quatre buts et deux mentions d'aide. Le sextuple paralympien Billy Bridges a réussi un tour du chapeau tandis qu'Anton Jacobs-Webb, Garrett Riley, Liam Hickey et Greg Westlake ont eux aussi trouvé le fond du filet.

« Je suis fier de la façon dont notre groupe a joué aujourd'hui. Tout le monde y a mis du sien, même les gars qui ne sont pas sur la feuille de pointage. Ils ont bloqué des tirs et empêché des pénalités. Tout le monde est vraiment content de son jeu et de l'équipe, et c'est important pour le match de la médaille d'or », dit Tyler McGregor.

Dominic Larocque et Adam Kingsmill ont alterné devant la cage, mais ils n'ont pas été très sollicités parce que la Corée du Sud n'a tiré au but que 3 fois, contre 43 fois pour le Canada.

« Nous avions besoin de constance et de continuer à jouer de la même manière, dit l'entraîneur en chef Ken Babey. Nous devons faire confiance à notre structure défensive pour empêcher notre adversaire du dernier match de trouver des moyens de compter. Quand nous fermons la porte avec notre défense, nous pouvons créer des jeux offensifs. C'est ce qu'on répète à nos joueurs. Dans l'ensemble, nous avons été pas mal constants pour ça et nous nous améliorons chaque jour. Nous sommes très heureux d'avoir la chance de jouer pour une médaille d'or paralympique. »

Le Canada espère prendre sa revanche contre l'autre force du parahockey sur glace : les États-Unis. Ces derniers ont soutiré la victoire à la Chine dans l'autre match de demi-finale. Il y a quatre ans, les Américains avaient gagné la médaille d'or et les Canadiens, l'argent.

Ski paranordique -- biathlon

Les courses de parabiathlon sont conclues vendredi avec l'épreuve individuelle de 12,5 km et le Canadien Mark Arendz s'est de nouveau hissé sur le podium. Avec sa médaille d'argent de l'épreuve masculine en position debout, il possède maintenant une médaille de chaque couleur, une par course de biathlon à Beijing. L'athlète de 32 ans s'est maintenu derrière le meneur pendant l'essentiel de la course pour franchir le fil d'arrivée avec un chronomètre de 40:13.0.

Sa médaille d'argent s'ajoute à sa médaille d'or sur moyenne distance et sa médaille de bronze au sprint. Depuis le début de sa carrière, il est monté onze fois sur le podium paralympique.

« Les médailles veulent dire que je suis constant et c'est certainement la clé au biathlon. J'ai réussi à trouver un équilibre entre ma force en ski et au tir, et la preuve, c'est que j'ai une médaille de chaque couleur dans les trois épreuves », dit Mark Arendz.

Brittany Hudak a défendu avec brio la médaille de bronze qu'elle avait remporté il y a quatre ans en terminant troisième de la catégorie debout chez les femmes avec un temps de 49:03.4. Il s'agit d'une deuxième médaille pour la biathlète qui a également décroché le bronze de l'épreuve longue distance de ski de fond. Emily Young a pris le sixième rang de la même course.

« J'ai commencé la course avec un plus grand contrôle parce que je voulais ne pas rater mes tirs, mais après ma première cible manquée, je savais que je devais skier plus fort. J'en ai raté une autre, mais j'étais encore satisfaite de ma vitesse et ça m'a motivée jusqu'à la fin de la course. Monter sur le podium avec des cibles en moins, c'est une bonne journée pour moi », raconte-t-elle.

Chez les hommes en position assise, Collin Cameron a raté le podium de peu avec une quatrième place. Il y a quatre ans, il avait remporté la médaille de bronze de cette épreuve. À Beijing, il a récolté deux médailles de bronze en ski de fond. Son coéquipier Derek Zaplotinsky a pris le dixième rang de la même course.

Finalement, Christina Picton a fini septième de l'épreuve féminine en position assise.

Parasnowboard

Après avoir été sacré premier champion paralympique de parasnowboard du Canada lundi, Tyler Turner est également devenu son premier double médaillé dans la discipline. Pour ses premiers Jeux, le paraplanchiste s'est également offert la médaille de bronze du slalom incliné SB-LL1 hommes. Il a inscrit le sixième meilleur temps lors de la première descente, mais il a mis les gaz pour retrancher plus d'une seconde à son temps. Le meilleur chronomètre des deux descentes départage les athlètes, et le Canadien a obtenu la troisième place avec 1:12.84.

« C'est une médaille de bronze surprise parce que je n'avais pas d'attentes aujourd'hui, dit le spécialiste et médaillé d'or du snowboard cross. »

Remporter deux médailles dépasse mon objectif. Mon but était de gagner une médaille en snowboard cross ici. Après la médaille d'or, je ne pensais même pas que c'était possible d'en gagner deux. C'est un bon exemple de ce qui peut arriver quand on ne se complique pas la vie et qu'on s'amuse.

Alex Massie a pris le sixième rang de l'épreuve SB-LL2 hommes. Chez les femmes, Lisa DeJong s'est classée au huitième rang et Sandrine Hamel au dixième rang de l'épreuve SB-LL2.

