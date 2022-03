Aucune

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 7

Argent : 2

Bronze : 7

Total : 16

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Curling en fauteuil roulant

Après une superbe remontée qui lui a permis de l'emporter 7 à 6 sur la Norvège lors de son dernier match du tournoi à la ronde, le Canada s'est assurée une place en demi-finale. Avant le huitième et dernier bout du match, le Canada tirait de l'arrière 6-4. Une défaite aurait forcé les Canadiens à atteindre la journée pour savoir si leur résultat était suffisant pour accéder à la demi-finale, mais avec une victoire, c'était dans la poche.

Le match s'est joué sur la toute dernière pierre. Un superbe lancer de Jon Thurston a donné à son équipe les trois points nécessaires pour l'éclatante victoire.

« Je me suis concentré sur le processus, raconte l'auteur du lancer décisif. Je voulais confirmer le poids et la trajectoire et je savais exactement ce que j'avais à faire. J'ai fait un beau lancer positif et nous avons eu le résultat que nous voulions. »

La formation du capitaine Mark Ideson conclut la ronde avec une fiche de sept victoires et trois défaites. Le Canada participera donc à une cinquième demi-finale consécutive aux Jeux paralympiques d'hiver. Vendredi, le Canada affrontera la Chine dans l'espoir d'obtenir son laissez-passer pour le match pour la médaille d'or.

« Je suis soulagé. Être passé à travers le tournoi à la ronde et avoir obtenu notre place en demi-finale, c'est un soulagement », dit le capitaine.

« Nous pensions avoir le calibre pour la ronde éliminatoire et c'est fantastique que ce soit officiel. Nous allons continuer à jouer de la même manière en traitant chaque lancer comme un lancer important et en faisant toujours de notre mieux. Nous ne laissons pas tomber et nous irons jusqu'au bout », ajoute Ina Forrest.

Ski para-alpin

C'est Brian Rowland qui a réussi le meilleur résultat du Canada sur les pentes avec une douzième place au classement du slalom géant chez les hommes. Il participait à l'épreuve masculine en position assise. Alexis Guimond, médaillé de bronze du super-G, ainsi que Logan Leach et son guide Julien Petit n'ont pas terminé leurs épreuves respectives.

Les athlètes féminines reviennent en piste vendredi pour le slalom géant.

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 10 mars.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

