OR - Natalie Wilkie, ski paranordique (ski de fond), sprint en position debout, femmes

OR - Brian McKeever (avec le guide Russell Kennedy), ski paranordique (ski de fond), sprint pour les athlètes avec une déficience visuelle, hommes

BRONZE - Collin Cameron, ski paranordique (ski de fond), sprint en position assise, hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 7

Argent : 2

Bronze : 7

Total : 16

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Ski paranordique -- ski de fond

Les parafondeurs avaient un horaire chargé aujourd'hui avec les qualifications, les demi-finales et les finales des épreuves de sprint.

Natalie Wilkie a offert une performance spectaculaire en finale de l'épreuve féminine en position debout. Cinquième au départ de la course, elle a dépassé ses adversaires une par une sur le parcours d'un peu plus d'un kilomètre. En fin de parcours, elle a coiffé la Norvégienne Vilde Nilsen pour franchir le fil d'arrivée avec trois secondes d'avance et un chronomètre de 4:05.1. L'athlète, qui a aussi remporté la médaille d'or de la course de longue distance, est double championne paralympique des Jeux de Beijing. À 17 ans à peine, elle avait remporté trois médailles à Pyeongchang et aujourd'hui, elle a cinq médailles paralympiques, dont trois d'or, à son actif. Il y a quatre ans, elle avait remporté la médaille de bronze de l'épreuve.

« Je suis encore un peu sous le choc, c'est un peu surréel d'avoir gagné l'or au sprint. Je savais que j'avais une bonne chance de gagner une médaille au sprint et qu'il s'agissait juste de décider de la couleur. Au sprint, tout peut arriver et il n'y a pas de garantie. Ça s'est joué dans la dernière ligne droite. La Norvège avait une grosse avance, et c'est seulement après le dernier virage que j'ai réussi à dépasser Vilde. C'est fantastique de pouvoir dire que je suis maintenant triple championne paralympique », s'exclame la jeune fondeuse.

Pour ses sixièmes et derniers Jeux paralympiques d'hiver, Brian McKeever a ajouté une autre médaille d'or à sa collection déjà bien fournie. Dans la catégorie masculine des athlètes avec une déficience visuelle, son guide Russell Kennedy et lui ont été patients et ont attendu au dernier virage pour dépasser les meneurs, les Américains Jake Adicoff et son guide Sam Wood. Le duo canadien a arrêté le chronomètre à 3:19,5. Il s'agit d'une 19e médaille et d'une 15e d'or en carrière pour l'athlète de 42 ans. C'est également une deuxième médaille d'or à ces Jeux pour le parafondeur masculin le plus titré au monde. Il a remporté l'épreuve de courte distance à chacune des six éditions des Jeux paralympiques auxquelles il a participé.

« Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Le sprint est probablement l'épreuve la plus difficile à gagner pour nous. Plus on vieillit, moins on a de vitesse pure en fin de course. La journée a été longue avec plusieurs courses, mais je me disais que si j'arrive à me qualifier pour la finale, mes chances étaient bonnes à cause de toutes mes années d'entraînement », dit-il.

Au sprint, Collin Cameron a récolté une deuxième médaille de bronze qui s'ajoute à sa troisième place à l'épreuve longue distance. Le palmarès du fondeur en position assise s'élève maintenant à cinq médailles paralympiques, toutes de bronze. Après s'être qualifié avec le deuxième temps et avoir réussi le meilleur chronomètre de la demi-finale, il a bataillé ferme contre les deux concurrents chinois en finale, mais l'énergie lui a fait défaut en fin de parcours et il n'est pas arrivé à prendre les devants. La troisième place est une amélioration d'une place par rapport à son résultat des Jeux de Pyeongchang à la même épreuve.

« Pour moi, personnellement, le sprint est l'épreuve où je m'amuse le plus. J'avais de grandes attentes aujourd'hui et je voulais vraiment gagner, mais je suis content de la troisième place. Tous mes adversaires sont les meilleurs au monde et c'est fantastique de participer et tout le monde donne sa meilleure course et voit ce que ça va donner », dit le fondeur.

Christina Picton s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve féminine en position assise dont elle a pris le sixième rang. Il s'agit du meilleur résultat de ses premiers Jeux.

« C'était mon but [de prendre part à la finale]. La liste des concurrentes est impressionnante et je suis très fière et très contente de m'être rendue en finale. J'ai juste hâte de voir ce que je suis capable d'accomplir pendant les quatre prochaines années d'entraînement », dit-elle.

Finalement, le parcours de Lyne-Marie Bilodeau et d'Ethan Hess s'est arrêté en qualification.

Les courses de moyenne distance de ski de fond ont lieu samedi et les relais, dimanche.

Curling en fauteuil en roulant

Les curleurs en fauteuil roulant de l'unifolié ont enfin renoué avec la victoire en mettant fin à une séquence de trois revers avec leurs deux victoires d'aujourd'hui.

Lors de la première rencontre contre la Grande-Bretagne, ceux-ci menaient 3-2 après cinq bouts où les deux formations se sont échangées un point. Au sixième et septième bout, le Canada a creusé son avance en marquant deux points chaque fois. Le match s'est soldé par un pointage de 6-3.

« Nous sommes très contents de notre victoire, et nous sommes contents de la façon dont nous avons joué. Nous avons placé de bons bouts et c'était une question de patience. En fin de compte, ça a porté ses fruits », explique le capitaine Mark Ideson.

En soirée, les Canadiens ont triomphé 9-3 de l'Estonie. Avec sa fiche de six victoires et de trois défaites avant son dernier match jeudi, le Canada est confortablement installé en troisième place. Les quatre meilleures équipes avancent en demi-finale.

« Nous nous sentons bien. Nous avons gagné deux matchs aujourd'hui et on est sur une bonne lancée. Notre destin est dans nos propres mains. Ce soir, nous allons bien nous reposer pour revenir en force demain et finir sur une bonne note », dit Dennis Thiessen.

