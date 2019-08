Résumé du jour 5 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : un déluge de podiums avec 10 médailles

Tableau des médailles :

Or - 9 Argent - 12 Bronze - 6 TOTAL - 27

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

Les paracyclistes du Canada ont excellé une fois de plus au vélodrome en remportant trois médailles pour une deuxième journée consécutive. Lors de l'épreuve contre la montre de tandem féminin, les représentantes de l'unifolié sont montées de nouveau sur les deux premières marches du podium avec une médaille d'or pour Annie Bouchard et la pilote Evelyne Gagnon en 1:15.310. Leurs coéquipières Carla Shibley et la pilote Meghan Lemiski ont arrêté le chronomètre à 1:16.132 en mis la main sur l'argent. Les deux duos ont inversé leurs résultats de la veille à la poursuite individuelle et repartent des Jeux avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Au contre la montre en tandem masculin, le podium a échappé à Lowell Taylor et le pilote Andrew Davidson par un dixième de seconde.

« C'est extraordinaire, c'est tout un sentiment. Nous représentons le Canada, nous avons travaillé tellement fort et nous avons fait tellement de sacrifices et les mots nous manquent. Juste wow. »

- Annie Bouchard

Toujours au vélodrome, Marie-Claude Molnar, une vétérante avec deux éditions des Jeux paralympiques et des Jeux parapanaméricains à son actif, a elle aussi procuré une médaille d'argent au Canada. L'athlète C4 s'est qualifiée au deuxième rang de la finale de la poursuite individuelle féminine dans la catégorie C4-5 où elle a finalement terminé derrière l'Américaine Samantha Bosco. Il s'agit d'une deuxième médaille des Jeux panaméricains en poursuite individuelle ; elle avait gagné le bronze à Guadalajara 2011.

À la piscine, les nageurs S14 ont connu une autre soirée en or en remportant la troisième médaille d'or du Canada dans cette catégorie. Après les deux médailles d'or de Nicholas Bennett hier et avant-hier, c'était au tour de Tyson MacDonald de grimper sur la plus haute marche du podium. Il a terminé premier du 100 m dos avec un temps de 1:04.24, le lendemain de sa médaille de bronze. Il a nagé les 50 m en force pour prendre la tête. Nicholas Bennett a pris le quatrième rang.

« Je ne le réalise pas encore, mais c'est incroyable. J'étais très confiant. J'ai réussi un bon temps pendant les préliminaires et ça m'a soutenu pour essayer de gagner la médaille d'or. C'est ce que j'ai fait. »

- Tyson MacDonald

Trois paranageuses ont gagné une deuxième médaille mardi. Angela Marina et Krystal Shaw ont décroché une médaille d'argent 100 m dos S14 et au 100 m dos S7 femmes respectivement. La quatrième médaille de la soirée est revenue à Arianna Hunsicker au 100 m dos S10. La récolte des nageurs du Canada s'élève maintenant à 10 médailles en seulement trois jours.

« C'était génial. Il y avait une voix qui me disait que je gagnerais peut-être une médaille ce soir, mais je ne voulais pas me faire trop d'espoirs. Après huit ans loin du sport et un retour à la compétition, c'est une rédemption. Je suis prête pour Tokyo, c'est ce que je veux. »

- Krystal Shaw

« Je suis vraiment contente en ce moment. J'ai réussi une très bonne course. J'avais hâte au 100 m dos depuis le début des Jeux. C'est un de mes styles les plus forts et je me rapproche de l'endroit où j'ai besoin d'être pour l'an prochain. Je ne pourrais pas être plus heureuse. »

- Arianna Hunsicker

En athlétisme, le Canada a ajouté une médaille d'or et une médaille d'argent à sa récolte. La lanceuse du disque F38 Jennifer Brown a gagné sa deuxième médaille parapanaméricaine dans la discipline en réussissant le lancer record de sa saison avec 29,35 mètres. Zachary Gingras, qui en est à ses premiers Jeux parapanaméricains à 18 ans, a remporté l'argent en finale du 400 m T38 en 53,16 secondes, un record personnel. Il a initialement terminé en troisième place, mais une faute de couloir de la part du coureur mexicain l'a promu à la médaille d'argent.

« Je suis super excitée. Après Rio, nous avons apporté plusieurs changements à ma technique et c'est la première fois que je peux les mettre à l'épreuve dans un contexte multisport qui est évidemment différent des autres compétitions. Je suis vraiment contente de la journée et d'avoir amélioré mon résultat par rapport aux derniers Parapanaméricains où j'avais gagné l'argent. Il n'y a pas de meilleur sentiment que la victoire. Je sens que ma persévérance a porté ses fruits. Je continue à essayer des choses et quand ça ne fonctionne pas, je continue à chercher. »

- Jennifer Brown

Il s'en est fallu de peu pour que le Canada défende son titre parapanaméricain en rugby en fauteuil roulant. L'équipe canadienne s'est inclinée 58-47 devant les États-Unis à l'issue du match pour la médaille d'or. Après le premier, les Canadiens disposaient d'une maigre avance de 14-12 après le premier quart, mais leurs adversaires ont ensuite pris la tête. Ils rentrent à la maison avec la médaille d'argent et concluent le tournoi avec une fiche de 5-2, ayant concédé deux fois la victoire aux Américains. La défaite signifie que le Canada n'obtient pas de qualification automatique pour les Jeux paralympiques et devra participer à un tournoi de la dernière chance l'an prochain.

L'équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant termine la ronde préliminaire avec une fiche de 3-0 grâce à un triomphe de 79-21 aux dépens du Mexique. L'équipe n'a jamais douté de la victoire et a pris le contrôle du match dès la première minute de jeu. Les douze joueuses ont contribué au pointage. Elles prennent la tête de leur groupe et affronteront le Brésil en demi-finale jeudi.

Chez les hommes, le Canada termine aussi la ronde préliminaire avec une fiche de 3-0 grâce à une victoire de 79-73 sur l'Argentine mardi. Avec une maigre avance d'un seul point à la mi-temps, les Canadiens ont repris la tête au troisième quart. Le tournoi masculin se poursuit avec les quarts de finale où le Canada affrontera le Pérou mercredi.

En volleyball assis, le Canada sera du match pour la médaille de bronze du tournoi masculin et féminin en raison de défaites en demi-finale. Se mesurant aux États-Unis pour la deuxième fois en deux jours, les Canadiens ont obtenu le même résultat et se sont inclinés sans inscrire de points. Le même sort attendait les Canadiennes face au Brésil. Les deux équipes joueront pour la médaille de bronze mercredi où elles tenteront de rééditer leur troisième place de Toronto 2015.

En tennis en fauteuil roulant, Rob Shaw et Mitch McIntyre ont fait leurs débuts parapanaméricains avec une victoire en quart de finale de l'épreuve quad en simple. Rob Shaw, deuxième au classement, l'a emporté 6-1, 6-1 sur le Chilien Pablo Araya et Mitch McIntyre a montré la sortie au Péruvien Martin Ordonez par le même pointage de 6-1, 6-1. Avec deux Canadiens en demi-finale, le Canada est assuré d'une médaille qui sera sa deuxième en tennis en fauteuil roulant à des Jeux multisports. Dans le tournoi masculin en double, Thomas Venos et Jonathan Tremblay se sont inclinés devant la meilleure équipe au classement en quart de finale sans inscrire de points.

La ronde préliminaire de goalball continuait avec le dernier match de l'équipe masculine qui a concédé une victoire de 14-13 au Venezuela. Elle affrontera l'Argentine en quart de finale. L'équipe féminine a défait le Costa Rica 10-0 en décidant de mettre fin au match avant la mi-temps en raison de la différence de points. Les Canadiennes ont une fiche de 2-1 en ronde préliminaire et doivent encore se mesurer au Mexique et aux États-Unis.

Pour tous les résultats du 27 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.

*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.



*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici .

*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca



CONTACTS POUR LES MÉDIAS

[LIEN] LISTE DES ATTACHÉS DE PRESSE DE CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations publiques, nwatts@paralympic.ca, WhatsApp : 1-613-462-2700, Cell Lima : +51 920 342 739

Related Links

http://paralympic.ca/