OR - Mark Arendz, ski paranordique (biathlon), moyenne distancer en position debout, hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 5

Argent : 2

Bronze : 6

Total : 13

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Ski paranordique -- biathlon

Mark Arendz a raflé une deuxième médaille des Jeux de Beijing, une première en or, en réussissant un parcours sans faute lors de l'épreuve de moyenne distance de parabiathlon en position debout hommes. Le Canadien et le médaillé d'argent, Grygorii Vovchynskyi, ont été côte à côte pratiquement du début à la fin de la course de 10 km, mais lors du dernier arrêt au champ de tir, l'Ukrainien a raté une cible qui l'a forcé à faire un détour par la boucle de pénalité. Au champ de tir, le parafondeur canadien a touché les 20 cibles et c'est ce qui lui a permis de se donner une avance insurmontable dans les deux derniers kilomètres pour finalement décrocher la médaille d'or.

« À l'avant-dernière boucle, en regardant où aller, je savais que Grygorii était juste derrière moi. Si ça avait été une course de ski, je ne pense pas que j'aurais terminé premier, donc j'ai fait ce que j'avais à faire pour voir où ça m'amènerait. Il en a raté une au dernier tour et je l'ai vu prendre la boucle de pénalité. J'ai su que c'était le moment de foncer. J'ai chargé aussi fort et aussi longtemps que je pouvais jusqu'au fil d'arrivée. »

Il a rallié la distance en 31:45.2 pour améliorer ses médailles de bronze de 2018 et 2014 à la même épreuve. L'athlète de 32 ans a maintenant dix médailles paralympiques à son nom, dont deux d'or, en quatre participations aux Jeux paralympiques. Au début des Jeux de Beijing, il a remporté la médaille de bronze du sprint en biathlon samedi.

« Jusqu'à maintenant, les Jeux ne se déroulaient pas exactement comme je voulais. J'étais en forme, mais je n'arrivais pas à convertir ça en résultats. Aujourd'hui, j'étais déterminé à ce qu'elle compte. C'est spécial de réussir à accélérer dans l'ombre jusqu'au fil d'arrivée et de gagner la course. »

À l'épreuve féminine en position debout, Brittany Hudak a obtenu le meilleur résultat canadien avec une sixième place. Emily Young la suit en huitième place. Dans les courses féminine et masculine de 10 km en position assise, Christina Picton et Derek Zaplotinsky ont tous les deux pris le huitième rang.

Parahockey sur glace

Le Canada a signé une victoire en parahockey sur glace en triomphant de la Corée du Sud par la marque de 6-0. Après un match contre les États-Unis où elle a eu du mal à trouver le fond du filet, l'équipe canadienne a retrouvé sa force offensive avec 42 tirs au but. James Dunn a réussi un tour du chapeau et les autres marqueurs sont Billy Bridges, Liam Hickey et Tyler McGregor. Le gardien de but Dominic Larocque a quant à lui fermé la porte à l'équipe adverse.

« Nous avons joué un match solide et constant et les trois périodes se sont bien passées, dit l'entraîneur en chef Ken Babey. Nous avons eu quelques pénalités, mais nous avons réussi à nous en sortir sans laisser entrer de buts. Nos gars sont restés concentrés et ils ne se sont pas laissés démontés par les pénalités. Nous avons réussi à monter une bonne offensive après les désavantages numériques, mais le gardien coréen a très bien joué aujourd'hui. Nous avons tiré plus de 40 fois, mais son jeu nous a rendu la vie difficile. Je suis content que [James] Dunn connaisse un aussi bon match et beaucoup de joueurs ont apporté une contribution importante. »

« C'est extraordinaire [de réussir un tour du chapeau aux Jeux paralympiques], mais je n'aurais pas été capable de le faire sans les autres gars de l'équipe, explique ce dernier. Pour nous, c'était important de jouer un bon match aujourd'hui et de continuer à gagner en confiance pour les prochains matchs. Nous sommes très concentrés sur nos systèmes et nous voulons perfectionner notre jeu. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la demi-finale. »

Avec sa fiche de 1-1, le Canada termine deuxième de son groupe et avance directement en demi-finales vendredi où il affrontera le gagnant du match entre l'Italie et la Corée du Sud.

Curling en fauteuil roulant

Après ses quatre victoires consécutives en début de tournoi, le Canada a enchaîné trois défaites avec les deux qui se sont ajoutées à sa fiche mardi. En début de journée, il s'est incliné 9-4 devant la Corée du Sud avant de céder la victoire à la Slovaquie par la marque de 9-8 au terme d'un match serré où les deux adversaires se sont relayés en tête du tableau de pointage.

« Nous y étions presque, mais je n'ai pas réussi le dernier placement du match, dit Jon Thurston, le joueur qui lance la dernière pierre. Évidemment, ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait, mais je pense qu'on a quand même joué un bon match. »

La joueuse remplaçante de l'équipe canadienne Collinda Joseph a goûté pour la première fois à l'action paralympique lors du match contre la Corée du Sud.

« Je dois dire que c'est pas mal fantastique, dit-elle de ses débuts paralympiques. Au début, je tremblais, physiquement, donc j'ai essayé de me calmer. Après les deux premiers lancers, j'ai pris le rythme du match et je suis devenue plus à l'aise. »

Avec une fiche de quatre victoires et trois défaites et trois matchs à jouer, le Canada cherchera à renouer avec la victoire dans l'espoir de terminer parmi les quatre premières équipes et d'obtenir une place en demi-finale.

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 8 mars.

