Résumé du jour 4 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : huit médailles en paracyclisme et en paranatation

Or - 6 Argent - 6 Bronze - 5 TOTAL - 17

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

Le Canada a réussi un doublé lors de la poursuite individuelle de tandem féminin au premier jour des compétitions de paracyclisme. Dans une finale aux couleurs de l'unifolié et après s'être qualifiées en première et en deuxième position, Carla Shibley et la pilote Meghan Lemiski ont remporté la course en arrêtant le chronomètre à 3:50.575 suivi d'Annie Bouchard et de la pilote Evelyne Gagnon à qui la médaille d'argent est revenue.

« Je suis super contente et surprise de notre résultat. On ne s'attendait pas à la médaille d'or. Après la demi-finale, je ne me sentais pas en pleine forme et j'avais des problèmes respiratoires, mais j'ai réussi à passer par dessus. Je me suis dit que je devais souffrir un peu plus aux quatre derniers tours pour gagner par une seconde. Je pourrais difficilement être plus fière du résultat et j'ai hâte de voir ce qui va arriver demain au kilo [contre la montre]. »

- Carla Shibley

Pour ne pas être en reste, le tandem composé de Lowell Taylor et du pilote Andrew Davidson est également grimpé sur le podium en remportant l'argent de la poursuite individuelle masculine. Ils terminent derrière les Colombiens Nelson Serna et le pilote Marlon Perez qui s'étaient qualifiés en première place. Il s'agit d'une première médaille parapanaméricaine pour chacun d'entre eux.

« Je suis très fier de moi, mais aussi de mon pays et je suis très reconnaissant du soutien des Canadiens, de ma famille, d'Andrew et de tous ceux qui m'ont aidé à me rendre ici. Le parasport, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe et je suis très reconnaissant envers tout le monde aujourd'hui. »

- Lowell Taylor

Le Canada a réussi un autre doublé en paranatation. À quinze ans, Nicholas Bennett a mis la main sur sa deuxième médaille d'or en autant de soirées en touchant le mur en premier lors de l'épreuve du 200 m S14. Son coéquipier Tyson MacDonald l'a rejoint sur le podium en s'emparant de la médaille de bronze. Nicholas Bennett a arrêté le chronomètre à 1:59.10 et Tyson MacDonald, à 2:03.44. Il s'agit de sa toute première médaille de grands Jeux.

« C'est fantastique! Notre but était de monter sur le podium ce soir, peu importe si on terminait en première et deuxième position ou première et troisième position. Ça va être génial d'entendre le Ô Canada. Au virage, je pensais être troisième, mais ça a de l'importance seulement quand on touche le mur. J'avais juste à continuer à me battre et heureusement, j'ai eu la médaille de bronze. »

- Tyson MacDonald

Une deuxième nageuse canadienne a décroché une première médaille d'or aux Jeux parapanaméricains. Angela Marina a réussi une course en or au 200 m S14 libre femmes. L'athlète de 20 ans a réussi un temps de 2:15.16, un nouveau record canadien. Les autres médailles sont revenues à Krystal Shaw qui a gagné l'argent du 100 m S7 libre femmes avec un record personnel de 1:23.90 et Arianna Hunsicker qui a remporté le bronze du 200 m S10 femmes quatre nages individuel. Pour tous les athlètes qui font partie de l'équipe de la prochaine génération ici à Lima, il s'agit d'une première médaille de Jeux multisports.

« Je suis contente et fière de moi. Hier, j'étais un peu nerveuse et j'ai essayé d'aller trop vite, mais aujourd'hui, j'ai cru en moi et je n'ai pas suranalysé la stratégie. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne pourrais pas être plus heureuse. »

- Angela Marina

« C'était une bonne course. Je suis contente d'avoir retranché trois secondes et d'inscrire un record personnel. Je ne visais pas vraiment une médaille, considérant que j'ai connu des difficultés à la brasse à cause d'une blessure. Les autres nages ont compensé et c'est la raison de mon record personnel. C'est un sentiment extraordinaire de gagner une médaille en plus. »

- Arianna Hunsicker

L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant a défait le Brésil 56-46 en demi-finale pour accéder au match pour la médaille d'or. Les champions parapanaméricains en titre ont su conserver leur avance du début à la fin du match. Les meilleurs marqueurs de l'unifolié sont Zak Madell et Shayne Smith. L'équipe affrontera ensuite sa grande rivale, l'équipe américaine, en finale. Le vainqueur sera automatiquement qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

« Je pense que nous avons bien joué en équipe. Nous étions là les uns pour les autres et nous sommes prêts pour demain. L'équipe est dominante et les États-Unis n'ont qu'à bien se tenir. Nous avons un peu amélioré nos transitions et on peut en donner encore plus. Avec la même énergie et un peu plus de concentration, je pense que nous allons réussir.

- Shayne Smith

Une victoire de 74-48 sur le Mexique de l'équipe canadienne masculine de basketball en fauteuil lui a permis de porter sa fiche à 2-0 après ses deux premiers matchs. Après un premier quart serré où elle tirait de l'arrière 17-14, l'équipe canadienne a réussi à reprendre le contrôle du match pour obtenir une victoire confortable. Patrick Anderson a marqué 26 points et Bo Hedges et Nik Goncin respectivement 18 et 13 points.

C'était la conclusion de la ronde préliminaire de volleyball assis et les équipes masculine et féminine ont toutes deux concédé la victoire aux États-Unis sans réussir à inscrire de points au tableau. Les femmes terminent donc avec une fiche de 1-2 et affronteront le Brésil en demi-finale. Les hommes terminent la ronde préliminaire avec une fiche de 3-2 et devront soutirer une place en finale aux États-Unis lors de leur prochain match.

Les équipes féminine et masculine de goalball du Canada ont obtenu leur première victoire en dominant le pays-hôte, le Pérou. Les femmes l'ont emporté 13-3 sur leurs adversaires et les hommes, 11-1.

Pour tous les résultats du 26 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.



*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.



*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici .



*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

[LIEN] LISTE DES ATTACHÉS DE PRESSE DE CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS, Nicole Watts, Gestionnaire, Relations publiques, nwatts@paralympic.ca, WhatsApp : 1-613-462-2700, Cell Lima : +51 920 342 739

Related Links

http://paralympic.ca/