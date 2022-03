OR - Brian McKeever (avec son guide Russell Kennedy), ski paranordique (ski de fond), longue distance, athlètes avec une déficience visuelle, hommes

OR - Natalie Wilkie, ski paranordique (ski de fond), longue distance, position debout, femmes

OR - Tyler Turner, parasnowboard, snowboard cross SB-LL1, hommes

ARGENT - Lisa DeJong, parasnowboard, snowboard cross SB-LL2, femmes

BRONZE - Brittany Hudak, ski paranordique (ski de fond), longue distance, position debout, femmes

BRONZE - Alana Ramsay, ski para-alpin, super combiné en position debout, femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 4

Argent : 2

Bronze : 6

Total : 12

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Ski paranordique -- Ski de fond

Le palmarès du légendaire Brian McKeever, le paralympien le plus décoré aux Jeux d'hiver, s'élève maintenant à 18 médailles paralympiques, dont 14 d'or. Pour sa première épreuve des Jeux de Beijing, le sextuple paralympien a fait la preuve qu'il est encore le meilleur des meilleurs en s'offrant la victoire de la course longue distance de 20 km chez les hommes avec une déficience visuelle pour la quatrième fois consécutive. En plus, il l'a fait avec une grande marge de manœuvre : McKeever et son guide Russell Kennedy n'ont eu besoin que de 55:36.7 pour décrocher la médaille d'or. C'est plus de trois minutes d'avance sur leurs plus proches adversaires.

« Toute l'année, on passe la plupart de nos journées à travailler fort. Ceci (la course aux Jeux paralympiques) est la preuve, la fin de notre travail. Le jour de la course, on essaie de faire de notre mieux, mais la réalité du sport, c'est qu'on peut avoir la meilleure journée et perdre quand même. Quand c'est le cas, c'est parce que tous les autres étaient meilleurs. C'est impossible de prédire un résultat. On peut seulement essayer d'avoir une bonne journée et dire qu'on a fait de son mieux, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui », explique le vétéran.

Natalie Wilkie a pris le contrôle de la course de 15 km en ski de fond femmes pour le tiers du parcours et c'est facilement qu'elle est allée chercher la médaille d'or. La fondeuse de 21 ans, qui avait remporté trois médailles lors de ses premiers Jeux il y a quatre ans, a arrêté le chronomètre à 48:04.8. À Pyeongchang, elle s'était classée au sixième rang de l'épreuve.

« C'est pas mal incroyable. Pour cette course, je ne voulais pas m'en faire avec le résultat. Je voulais concentrer sur le processus et skier du mieux que je peux. J'ai été vraiment étonnée aux temps intermédiaires quand mes entraîneurs se sont mis à crier que je menais par 20 secondes, 28 secondes, 30 secondes, et j'ai continué à bâtir sur ça. Je ne voulais pas que ça me monte à la tête parce que je savais qu'on n'en était qu'à mi-course. Je voulais me concentrer sur moi-même et sur mon ski pour faire de mon mieux et en fin de compte, c'est suffisant pour me donner la médaille d'or », explique la nouvelle championne.

Elle partage le podium avec sa coéquipière Brittany Hudak qui a obtenu le bronze pour sa deuxième médaille paralympique en carrière, et sa première en ski de fond. Emily Young s'est également hissée au cinquième rang d'une course où les Canadiennes ont offert une excellente performance.

« C'est ma première médaille en ski de fond des Jeux et c'est incroyable. C'est un sentiment extraordinaire parce que je sais à quel point les filles ont travaillé fort au cours des dernières années. Nous avons un bon esprit d'équipe et ça nous aide vraiment. Emily qui termine au pied du podium elle aussi et moi et Natalie qui nous suivions dans les temps intermédiaires, ça démontre tout le travail que nous avons accompli ensemble et que nous sommes plus fortes ensemble. Ça fait de nous de meilleures athlètes. C'est extraordinaire de partager le podium avec Natalie », se réjouit Brittany Hudak.

Avec une quatrième place, Mark Arendz est passé bien près de monter sur le podium de la course masculine de 20 km en position debout.

Grâce aux trois médailles remportées lundi, la récolte totale du Canada en ski paranordique depuis le début des Jeux paralympiques d'hiver s'élève maintenant à 50 médailles.

Parasnowboard

Au snowboard cross, deux recrues paralympiques sont passées à l'histoire en procurant au Canada ses premières médailles dans la discipline.

Lisa DeJong a donné le ton avec une superbe médaille d'argent dans la catégorie SB-LL2 femmes, la première du Canada en parasnowboard. Après avoir survolé les quarts de finale et les demi-finales, la planchiste a franchi en deuxième la ligne d'arrivée de la finale à quatre pour décrocher la même médaille qu'elle avait obtenue aux championnats du monde en janvier.

« C'est absolument génial de remporter la première médaille paralympique du Canada en snowboard. Pour moi, c'était assez inattendu. J'avais atteint un objectif juste en me qualifiant pour la grande finale. C'est absolument extraordinaire de gagner la médaille d'argent. Je suis contente de passer à l'histoire canadienne », dit-elle.

Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le Canada gagne sa première médaille d'or, une gracieuseté de l'athlète SB-LL1 Tyler Turner. Moins de deux mois après son sacre de champion du monde de l'épreuve, il triomphe encore en devenant champion paralympique. Il a croisé le fil d'arrivée avant ses concurrents dans toutes les rondes menant à la grande finale où il a encore une fois pris la tête sans jamais être inquiété par ses adversaires.

« Je ne le réalise pas encore, et je ne pense pas le réaliser avant demain. C'est fantastique. Je suis très reconnaissant de toute l'expérience. C'est extraordinaire », s'exclame le champion.

DeJong et Turner se sont tous les deux propulsés au sommet de leur sport depuis leur début sur le circuit de la coupe du monde l'an dernier.

Toujours en snowboard cross, Sandrine Hamel a pris le huitième rang de l'épreuve féminine SB-LL2 et Alex Massie, le sixième de l'épreuve SB-LL2 chez les hommes. Ce dernier était en tête de sa vague de demi-finale quand il a accroché un obstacle qui lui a fait perdre de la vitesse et son adversaire l'a dépassé au fil d'arrivée.

Le parasnowboard a fait son entrée au programme paralympique en 2014 et avant aujourd'hui, la meilleure performance canadienne était une quatrième place. Les quatre Canadiens seront de retour samedi pour les épreuves de slalom incliné

Ski para-alpin

C'est à Alana Ramsay que revient le titre de première multimédaillée canadienne des Jeux de Beijing 2022 grâce à une deuxième médaille de bronze en autant de jours. La skieuse debout est grimpée sur la troisième marche du super combiné pour ajouter à son podium du super-G de la veille. Elle a été une des skieuses les plus constantes de la journée. Le quatrième meilleur chronomètre au super-G en matinée et du slalom en après-midi lui ont valu la troisième place de l'épreuve avec deux secondes d'avance.

Elle répète sa performance des Jeux de 2018, où elle était montée sur la troisième marche du podium à deux reprises et dans les mêmes disciplines. Sa carrière paralympique compte maintenant quatre médailles.

« Je suis très heureuse de la façon dont j'ai skié aujourd'hui, C'est super de remonter sur le podium. Ça prouve que tout le travail des trois dernières années a mené à ce moment », dit-elle.

Logan Leach et son guide Julien Petit ont pris le sixième rang du super combiné dans la catégorie masculine des athlètes avec une déficience visuelle.

Curling en fauteuil roulant

L'équipe canadienne a maintenant quatre victoires et une défaite au compteur à la moitié du tournoi à la ronde. La formation, composée de Mark Ideson, d'Ina Forrest, de Dennis Thiessen, de Jon Thurston et de la joueuse substitut Collinda Joseph, a commencé la journée en triomphant 7-4 des États-Unis pour conserver sa fiche parfaite de 4-0.

Son match suivant s'est soldé par une défaite, sa défaite du tournoi, aux mains de la Suède qui l'a emporté 6-3 au terme d'un match serré. Le Canada conserve toutefois la position de tête au classement.

« Si on nous avait dit que nous aurions quatre victoires et une défaite en cinq matchs, nous aurions été très heureux. Je ne pense pas que ça nous affectera. C'est même possible que ça nous donne une petite poussée pour être mieux concentré pour le prochain match », espère le capitaine.

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 7 mars.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur Paralympique.ca/medias-de-pekin-2022.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Le Canada est représenté par 48 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se tiennent du 4 au 13 mars.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2022 à Beijing, communiquez avec l'attaché(e) de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts. Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700