Résumé du jour 1 des Jeux de Beijing 2022 : une médaille de chaque couleur pour l'équipe paralympique canadienne en ouverture des Jeux

OR -- Mollie Jepsen, paraski alpin, descente en position debout, femmes

ARGENT -- Mac Marcoux (guide Tristan Rodgers), paraski alpin, descente, athlètes avec une déficience visuelle, hommes

BRONZE - Mark Arendz, ski paranordique (biathlon), position debout, hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 1

Argent : 1

Bronze : 1

Total : 3

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Paraski alpin

Pour la deuxième édition consécutive des Jeux, c'est Mollie Jepsen qui a inscrit le Canada au tableau des médailles. Elle améliore sa médaille de bronze des Jeux de 2018 en descente avec une médaille d'or. Avec un temps de 1:21,75, elle a réalisé la meilleure descente de la journée pour ajouter une cinquième médaille paralympique à son palmarès en seulement deux participations aux Jeux. L'athlète de 22 ans est montée sur le podium des dix courses internationales dont elle a pris le départ cette saison.

« Je pense que jusqu'en décembre 2021, je n'avais aucune idée du genre de performance dont j'étais capable et d'où je me situais par rapport au reste des filles. Je fais confiance à l'équipe et à la façon dont nous avons adapté l'entraînement à la covid, mais il y a quelques mois à peine, je n'en avais vraiment aucune idée. En décembre, j'ai pu me faire une meilleure idée, et j'ai travaillé sur ma confiance. C'est fantastique de savoir que ma meilleure performance me permet de monter sur la plus haute marche du podium. Je ne le réalise pas encore, mais depuis quatre ans, j'ai beaucoup grandi et monter au sommet du podium pour la première course me remplit de joie », dit la nouvelle championne.

Michaela Gosselin, paralympienne pour la première fois, a pris le cinquième rang et Alana Ramsay, le septième rang de la même épreuve.

À l'occasion de sa première course de la saison 2021-22, Mac Marcoux, qui se remet d'une blessure, et son guide Tristan Rodgers ont mis la main sur la médaille d'argent de la descente hommes pour les athlètes avec une déficience visuelle en franchissant le fil d'arrivée en 1:13. 81. Il s'agit d'une troisième médaille en descente en autant de participations aux Jeux pour le paraskieur qui a décroché l'or en 2018 et le bronze en 2014. Ce sont ses premiers Jeux avec Tristan Rodgers.

« Après les années que je viens de vivre, tout ce que je demandais, c'est de pouvoir être ici et être dans le portillon de départ d'une vraie course. Et réussir à faire une bonne descente, exécuter notre plan et monter sur le podium est fantastique. C'est super excitant, et c'est probablement une des courses les plus gratifiantes de ma vie », dit-il.

Logan Leach et son guide Julien Petit ont également pris le départ de la descente pour les athlètes avec une déficience visuelle. Pour leurs débuts paralympiques, ils ont pris le neuvième rang de l'épreuve.

La concurrence est particulièrement forte dans l'épreuve masculine en position debout, et Alexis Guimond a terminé au cinquième rang, un rang plus bas que son résultat de Pyeongchang.

Lors de la course en position assise, Katie Combaluzier n'a pas terminé sa descente et Brian Rowland a été disqualifié pour avoir raté une porte. Pour les deux athlètes, il s'agit d'une première participation aux Jeux paralympiques.

Ski paranordique

La journée était venteuse au centre national de biathlon Zhangjiakou et Mark Arendz a obtenu la première médaille du Canada en ski paranordique des Jeux, le bronze, à l'issue du sprint en biathlon en position debout avec un temps de 17:13. 6. Les deux cibles sur dix qu'il a ratées au champ de tir l'ont empêché de monter sur les plus hautes marches du podium, mais sa belle performance au ski lui a assuré une troisième position. Le parafondeur poursuit sur sa lancée victorieuse des Jeux de Pyeongchang 2018 où il était monté sur le podium des six épreuves dont il avait pris le départ. Il en est à ses quatrièmes Jeux paralympiques d'hiver et son palmarès s'élève à neuf médailles.

« Je suis content de cocher la première médaille. Je suis toujours un peu nerveux, mais tout est en place et il fallait seulement exécuter la première performance. Par contre, je ne suis pas tout à fait satisfait. Je suis très heureux de mon ski, le ski s'est très bien passé, mais j'ai fait quelques erreurs au champ de tir », explique-t-il.

Lors du sprint féminin en biathlon en position debout, Emily Young a obtenu une septième place suivie de Brittany Hudak en huitième place. Natalie Wilkie s'est quant à elle classée au quinzième rang de la course de six kilomètres.

Dans la catégorie assise, Christina Picton a pris le septième rang de sa première course paralympique à vie, et chez les hommes, Collin Cameron a pris le septième rang, et Derek Zalpotinsky, le quatorzième.

Parahockey sur glace

Le Canada n'a pas connu le début de tournoi espéré en parahockey sur glace. Il a conclu son premier match préliminaire sur une défaite de 5-0 devant les États-Unis qui occupent le premier rang mondial. Les Américains ont pris les devants avec un but en avantage numérique six minutes avec le premier coup de sifflet et maintenu la pression avec 26 tirs sur le filet, contre neuf pour les Canadiens.

« Ça crée une belle atmosphère de revenir sur la patinoire aujourd'hui, les joueurs étaient vraiment contents de jouer contre les États-Unis. Dans l'ensemble, nous avons connu une bonne première période, mais ce n'est pas évident de céder un but en fin de période quand on tire de l'arrière par deux buts. Après ça, nous n'avons pas réussi à remonter la pente. Au moins, pendant la troisième période, nous nous sommes battus et nous avons joué à la canadienne avec du cœur et en n'abandonnant pas. Mais accorder des buts en fin de période et en début de période, ça fait mal », raconte l'entraîneur en chef Ken Babey.

Les joueurs de l'unifolié ont droit à quelques jours de repos pour se ressaisir avant leur match contre la Corée du Sud.

« C'était notre premier match et pour beaucoup de gars, c'est un premier gros match aux Jeux paralympiques. Je pense que nous avons besoin de trouver ce qui a bien fonctionné aujourd'hui et de le mettre en œuvre au prochain match. Notre but est encore le même et nous avons encore la chance de travailler à l'atteindre », ajouter l'adjoint au capitaine Liam Hickey.

Curling en fauteuil en roulant

L'équipe canadienne de curling en fauteuil en roulant a commencé son tournoi avec une fiche parfaite de deux victoires et aucune défaite lors de la première journée des compétitions. Les curleurs ont commencé la journée avec se sont notamment accordés une écrasante victoire de 7-3 sur la Chine pour commencer la journée. Alors qu'il tirait de l'arrière par 2-1 devant les champions paralympiques en titre après trois manches, le Canada a marqué trois points au quatrième bout pour prendre la tête et s'y accrocher. Plus tard dans la journée, l'équipe était de retour sur la glace pour un affrontement contre la Suisse qui s'est soldé par une éclatante victoire de 8-4.

« Nous sommes très contents. Nous avons moins bien joué au deuxième match. Les pierres étaient un peu plus difficiles et nous essayions encore de comprendre la glace. Je pense que la patience nous a bien servi et nous avons réussi à attendre les opportunités, à bien placer nos pierres et à remporter une deuxième victoire », se réjouit le capitaine Mark Ideson.

TOUS LES RÉSULTATS

