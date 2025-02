WASHINGTON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a achevé aujourd'hui sa visite des 4 et 5 février à Washington.

Le ministre s'est rendu dans la capitale américaine pour tenter de prévenir les menaces tarifaires en mettant de l'avant le message d'Équipe Canada voulant que le Canada et les États-Unis seront toujours plus forts s'ils unissent leurs efforts pour assurer la prospérité et la sécurité des deux pays.

En outre, il a continué de défendre l'idée d'une nouvelle alliance canado-américaine dans les domaines de l'énergie et des minéraux - un partenariat qui permettrait aux deux pays de réaliser leur vision commune fondée sur des factures d'énergie abordables pour les familles, sur des économies fortes et stables et sur une Amérique du Nord unie qui s'imposerait comme une fournisseuse d'énergie de premier plan à l'échelle mondiale au lieu de faire subir aux consommateurs des hausses de prix par l'imposition de droits de douane des deux côtés de la frontière.

M. Wilkinson s'est d'abord rendu au Conseil de l'Atlantique Nord (vidéo en anglais) où il a souligné le potentiel et l'importance de l'énergie et des ressources naturelles pour l'économie et la sécurité nationale en Amérique du Nord.

Le ministre Wilkinson a fait la rencontre de plusieurs législateurs au Capitole. Il a notamment rencontré le sénateur John Hoeven (Dakota du Nord), qui pilote l'élaboration d'un vaste plan énergétique national aux États-Unis, afin d'attirer son attention sur les avantages, pour le Canada et les États-Unis, d'unir leurs forces pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Amérique; le sénateur Chris Coons, avec qui le ministre a discuté des risques géopolitiques associés à l'énergie et aux minéraux critiques et de la collaboration canado-américaine, grâce à laquelle les deux pays peuvent mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres et réduire leur dépendance à l'égard de sources étrangères hostiles; et le représentant Eric Swalwell, qui dirige des travaux sur les minéraux critiques à la Chambre des représentants.

Il a ensuite poursuivi sa série de rencontres, s'entretenant avec des dirigeants d'importantes associations, dont Chet Thompson, PDG de l'American Fuel and Petrochemical Manufacturers; Maria Korsnick, PDG du Nuclear Energy Institute; et Jeffrey Eshelman, PDG de l'Independent Petroleum Association of America.

Le ministre a aussi rencontré plusieurs acteurs clés du secteur énergétique nord-américain, dont Shell, BP, Enbridge, TC Energy, Cenovus, Phillips 66, PBF Energy, Plains All America et Valero.

Durant ses entretiens, le ministre a souligné qu'au lieu de songer à imposer des droits de douane qui nuiraient aux secteurs de l'énergie et des minéraux en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en haussant les prix à la consommation, les deux pays ont ici une belle occasion de se concerter pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, fournir de l'énergie abordable, stimuler la croissance économique et réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs hostiles et non fiables.

Citation

« Les États-Unis dépendent de l'énergie et des ressources du Canada. Nos deux pays ont énormément à gagner sur le plan économique à se concerter pour sécuriser les filières énergie, minéraux, production et fabrication de l'Amérique du Nord de façon à ne pas être pris en otages par des pays et des acteurs qui ne sont pas fiables et ne partagent pas nos valeurs. Au lieu de songer à ériger des barrières qui entraveraient les courants d'échanges, feraient augmenter le coût de la vie et affaibliraient la sécurité des deux pays, le gouvernement canadien noue un dialogue constructif dans le but de promouvoir la prospérité et la sécurité du continent. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le Canada est un fournisseur stratégique pour les États-Unis, qui trouvent chez nous 60 % de leurs importations de pétrole brut, 85 % de leurs importations d'électricité et plus de 99 % de leurs importations de gaz naturel - bref une source d'énergie fiable et abordable pour leurs consommateurs et leurs entreprises.

est un fournisseur stratégique pour les États-Unis, qui trouvent chez nous 60 % de leurs importations de pétrole brut, 85 % de leurs importations d'électricité et plus de 99 % de leurs importations de gaz naturel - bref une source d'énergie fiable et abordable pour leurs consommateurs et leurs entreprises. Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont 21 des 50 minéraux jugés critiques par la U.S. Geological Survey.

produit plus de 60 minéraux et métaux, dont 21 des 50 minéraux jugés critiques par la U.S. Geological Survey. Les exportations d'électricité produite au Canada alimentent près de six millions de foyers états-uniens et sont fortement concentrées en Nouvelle-Angleterre, dans l'État de New York , au Minnesota et dans les États de la côte nord-ouest du Pacifique. Ces échanges sont essentiels à la fiabilité et à la sécurité du réseau de production-transport d'électricité du Canada et des États-Unis.

, au et dans les États de la côte nord-ouest du Pacifique. Ces échanges sont essentiels à la fiabilité et à la sécurité du réseau de production-transport d'électricité du Canada et des États-Unis. L'uranium canadien importé par les États-Unis pour produire de l'énergie nucléaire génère assez d'électricité pour alimenter 18 millions de foyers états-uniens.

La potasse canadienne trouve son principal débouché aux États-Unis, où ce minéral est essentiel pour l'agriculture, la sécurité alimentaire, la production d'aliments abordables et la stabilité économique et environnementale.

Produits connexes

Liens

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Directrice de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]