TORONTO, le 17 mars 2023 /CNW/ - D'après les résultats non officiels, 17 612 électeurs, soit 21,97 % des électeurs inscrits, ont voté lors de l'élection partielle provinciale qui s'est tenue hier à Hamilton-Centre. Les chiffres de la participation incluent les électeurs ayant voté par la poste, au bureau du directeur du scrutin, dans le cadre d'une visite à domicile, par anticipation et le jour du scrutin.

Les résultats non officiels sont publiés sur elections.on.ca/fr après la fermeture des bureaux de vote le soir de l'élection et font état du nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat ou candidate. Les résultats officiels seront disponibles à partir du 21 mars et fourniront le nombre total de bulletins marqués, refusés et rejetés pour chaque bureau de vote.

De plus amples renseignements sur la compilation officielle sont disponibles sur elections.on.ca/fr.

Faits en bref

Le taux de participation à l'élection générale de 2022 à Hamilton -Centre était de 29 438 électeurs, soit 37,9 % des électeurs inscrits.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements: Élections Ontario - Médias : [email protected], 1 866 252-2152