TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les chiffres préliminaires indiquent que 678 789 électeurs ont voté par anticipation dans les bureaux régionaux pendant les trois jours de vote par anticipation de l'élection générale de cette année, représentant 6,14 % des électeurs admissibles en Ontario. Ceci marque un changement par rapport aux dernières élections. En 2022, 1 066 545 électeurs ont voté par anticipation pendant 10 jours (9,92 % des électeurs admissibles), tandis qu'en 2018, 698 609 électeurs (6,8 %) ont voté pendant cinq jours de vote par anticipation.

Alors que le jour du scrutin avance à grands pas, les électeurs peuvent encore voter dans leur bureau électoral local jusqu'au 26 février.

Nous encourageons toutes les personnes qui voteront le jour du scrutin à vérifier le lieu de vote qui leur a été attribué avant d'aller voter, en saisissant leur code postal dans le Service d'information aux électeurs sur le site elections.on.ca/fr, en téléchargeant l'application Élections Ontario ou en consultant leur carte d'information de l'électeur qui a été envoyée par la poste à tous les électeurs inscrits.

Les cartes d'information de l'électeur visent à faciliter le processus le jour du scrutin. Cependant, elles ne sont pas exigées pour voter. Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus le 27 février qui résident en Ontario peuvent voter.

Citation

« Je tiens à remercier tous les électeurs qui ont voté par anticipation ainsi que le personnel dévoué qui veille à ce que le processus de vote en Ontario soit sûr, efficace et sécuritaire. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore voté, je vous invite à venir voter dans votre bureau électoral local ou le jour du scrutin. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Dates importantes

Jusqu'au 26 février - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local ou demander une visite à domicile jusqu'à 18 h (heure locale) le 26 février. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.





Jusqu'au 26 février - La technologie d'aide au vote sera déployée dans tous les bureaux électoraux locaux.





27 février - Vous pouvez voter le jour du scrutin de 9 h à 21 h heure de l'Est ou 8 h et 20 h heure du Centre. Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître votre lieu de vote. La technologie d'aide au vote sera disponible dans votre bureau électoral local sur rendez-vous.





27 février - Élections Ontario doit recevoir les bulletins de vote par la poste des électeurs remplis d'ici à 18 h (heure de l'Est) pour qu'ils puissent être comptabilisés.

Publicité politique et sondages électoraux

Du 26 au 27 février - La publicité politique est interdite.





27 février - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite entre 0 h 01 et 21 h (heure locale).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

