Nomination d'un nouveau président-directeur général pour le CISSS des Îles

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de M. François Bérubé à titre de président-directeur général du CISSS des Îles. Cette nomination a été entérinée le 4 septembre dernier. M. Bérubé entrera en fonction le 29 septembre prochain.

Le CA de la société d'État tient à remercier M. Jacques Couillard, qui assurait l'intérim de ce poste depuis mai dernier. Une période de transition est prévue afin de faciliter l'intégration de M. Bérubé dans ses nouvelles fonctions.

M. François Bérubé (Groupe CNW/Santé Québec)

À propos de François Bérubé

Actuellement directeur général des infrastructures et solutions numériques à Santé Québec, M. Bérubé cumule près d'une trentaine d'années d'expérience en gestion, dont une vingtaine dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il détient un diplôme d'études supérieures spécialisées en gouvernance des technologies de l'information et un diplôme de deuxième cycle en gestion des technologies de l'information.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

