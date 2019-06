Résultats financiers 2018-2019 d'Investissement Québec - Des investissements de 56,4 millions de dollars dans les entreprises de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec

SEPT-ÎLES, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dépôt de son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2018-2019, Investissement Québec annonce qu'au cours de la dernière année financière elle a investi un total de 56,4 millions de dollars dans le cadre de 23 interventions financières auprès des entreprises de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. La contribution financière d'Investissement Québec a ainsi facilité la réalisation de projets totalisant 1,1 milliard de dollars et la création ou le maintien de 462 emplois dans la région.

La performance de l'équipe d'Investissement Québec de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec a contribué aux résultats exceptionnels obtenus au cours du dernier exercice par l'ensemble du réseau régional de la Société qui a autorisé 1 798 interventions financières d'une valeur de 1 milliard de dollars. Ces interventions ont permis de soutenir des projets de 3,4 milliards de dollars qui contribueront à la création ou au maintien de 8 523 emplois dans toutes les régions du Québec.

La qualité du travail réalisé au sein du réseau régional reflète d'ailleurs parfaitement la performance globale d'Investissement Québec marquée par :

Des engagements financiers totaux de 2,9 milliards $;

Des projets générés d'une valeur totale de 11,1 milliards $;

77 projets d'investissements étrangers concrétisés d'une valeur de 2,3 milliards $.

« Forte de ces résultats, Investissement Québec est en bonne posture pour réaliser l'ambitieux plan du gouvernement du Québec pour la Société. Cette performance témoigne de notre capacité, comme organisation, de contribuer au développement, à la croissance et au rayonnement de nos entreprises sur les marchés locaux et internationaux, en plus de favoriser l'attraction d'un plus grand nombre d'investissements étrangers », a soutenu Guy LeBlanc, président directeur général d'Investissement Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

