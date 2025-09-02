VAL-D'OR, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) annoncera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2025, après la fermeture des marchés le mercredi 24 septembre 2025. Daniel Maheu, Président et chef de la direction et Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs le jeudi 25 septembre 2025 à 10 h (HE).

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone sur https://registrations.events/easyconnect/4002554/recfrphaYBpb6dFW4/ pour recevoir un rappel automatique instantané. Alternativement, vous pouvez composer le 647-932-3411 ou le 1-800-715-9871 pour joindre un opérateur en direct pour vous joindre à l'appel.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais et un flux audio en direct sera disponible sur le site Web : http://www.orbitgarant.com/evenements. Le flux audio sera archivé par la suite.

Pour accéder à la reprise de la conférence téléphonique, composer le 647 362-9199 ou le 1 800 770-2030 et le code numérique 4002554 #. La reprise de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 2 octobre 2025.

À propos d'Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et environ 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Pour plus d'information : Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856