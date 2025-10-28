VAL-D'OR, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société »), l'une des plus importantes sociétés de services de forage au Canada, principalement au service de l'industrie minière, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à acheter des actions ordinaires en circulation d'Orbit Garant (les « actions ordinaires ») sur le marché libre, conformément aux règles de la TSX. En vertu du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Orbit Garant peut acheter, de temps à autre, un maximum totalisant jusqu'à 500 000 actions ordinaires (soit environ 1,3 % des 37 899 840 actions ordinaires émises et en circulation d'Orbit Garant au 20 octobre 2025) sur une période de 12 mois commençant le 31 octobre 2025 et se terminant le 30 octobre 2026.

Tout rachat dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera effectué au Canada par l'intermédiaire de la TSX et/ou d'autres systèmes de négociation canadiens. Orbit Garant paiera le prix du marché en vigueur au moment de l'achat. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le moment de ces rachats seront à la discrétion d'Orbit Garant et seront assujettis aux limites énoncées dans le manuel des sociétés de la TSX. Les achats quotidiens à la TSX seront limités à 10 050 actions ordinaires, à l'exception des achats en bloc, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen de négociation des actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2025, soit 40 203 actions ordinaires. Les actions ordinaires rachetées par Orbit Garant seront annulées. La direction et le conseil d'administration d'Orbit Garant estiment que la valeur sous-jacente d'Orbit Garant peut ne pas être reflétée dans le cours des actions ordinaires de temps à autre et que, par conséquent, l'achat d'actions ordinaires augmentera la participation proportionnelle dans Orbit Garant et sera avantageux pour tous les actionnaires restants d'Orbit Garant.

Dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Orbit Garant établira un plan d'achat automatique de titres (le « Plan ») avec son courtier désigné pour faciliter l'achat d'actions ordinaires dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à des moments où la Société ne serait normalement pas autorisée à acheter ses actions ordinaires en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction auto-imposées. En vertu du Plan, avant d'entrer dans une période d'interdiction auto-imposée, Orbit Garant peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné d'effectuer des achats dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités selon des paramètres spécifiés. En dehors des périodes d'interdiction prédéterminées, les actions ordinaires peuvent être achetées dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à la discrétion de la direction de la Société, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société peut choisir de suspendre ou d'interrompre son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à tout moment. Le programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités entrera en vigueur le 31 octobre 2025.

Dans le précédent programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ayant débuté le 31 octobre 2024, Orbit Garant a sollicité et obtenu l'approbation de la TSX pour racheter jusqu'à 1 868 637 de ses actions ordinaires. Le précédent programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités d'Orbit Garant expirera le 30 octobre 2025. La Société a racheté 68 916 actions ordinaires durant le précédent programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au prix moyen pondéré de 0,82 $ par action. Les actions ordinaires ont été rachetées par l'intermédiaire de la TSX et d'autres systèmes de négociation canadiens.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

À propos d'Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et environ 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Pour plus d'information : Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, 819 824-2707 poste 123; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856