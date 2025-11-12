VAL-D'OR, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025 (« T1 2026 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire.

Faits saillants des résultats financiers T1 2026

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action ) Période de trois mois

close le 30 septembre 2025 Période de trois mois

close le 30 septembre 2024 Produits tirés de contrats 46,7 48,4 Bénéfice brut 5,7 7,6 Marge brute (%) 12,1 15,8 Marge brute ajustée (%) ¹ 17,0 20,2 BAIIA ajusté 1 3,7 6,2 Bénéfice net 0,3 2,9 Bénéfice net par action



- de base et dilué 0,01 0,08

(1) Il s'agit d'une mesure non-IFRS et non d'une mesure financière standardisée. La méthode utilisée par la Société afin de calculer ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir « Rapprochement des mesures financières non-IFRS » à la page 3 de ce communiqué de presse pour plus d'informations sur chaque mesure non-IFRS et pour les rapprochements avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

« Nos résultats pour le trimestre reflètent l'achèvement de certains projets de forage en début de période et le démarrage progressif de nouveaux projets de forage au Canada, ainsi que la décision de clients de reporter certains projets de forage au Canada et en Amérique du Sud. Nous prévoyons bénéficier de la reprise des projets reportés au Canada et en Amérique du Sud, ainsi que de l'avancement de nos activités de démarrage dans le cadre de nouveaux projets de forage au Canada au cours de notre deuxième trimestre », a déclaré Daniel Maheu, Président-Directeur général d'Orbit Garant. « La demande pour les services de forage au Canada et en Amérique du Sud augmente, soutenue par des prix de l'or historiquement élevés et des prix du cuivre favorables. Notre participation aux appels d'offres pour de nouveaux contrats dans ces deux régions s'accélère significativement, et plusieurs de nos clients ont indiqué leur intention d'augmenter leurs activités de forage au cours des 12 prochains mois. Nous avons une capacité opérationnelle significative nous permettant de répondre à une demande accrue avec de faibles coûts de mobilisation. »

« Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes confiants quant aux perspectives d'affaires pour le reste de l'exercice 2026 et nous restons concentrés sur notre clientèle senior et intermédiaire bien financée, notre stratégie d'affaires disciplinée et la poursuite de notre programme d'amélioration opérationnelle », a ajouté M. Maheu.

Résultats financiers du premier trimestre

Les produits au T1 2026 était de 46,7 M$, une baisse de 3,7 %, comparativement à 48,4 M$ pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024 (« T1 2025 »). Les produits au Canada ont totalisé 33,7 M$ au T1 2026, une baisse de 4,8 % comparativement à 35,4 M$ au T1 2025, reflétant la baisse de l'activité de forage due à l'achèvement de projets de forage, à des reports temporaires initiés par des clients et au démarrage progressif de nouveaux projets de forage. Les produits à l'international étaient de 13,0 M$ au T1 2026 en ligne avec 13,0 M$ au T1 2025. La Société a généré des produits plus élevés au Chili comparativement au T1 2025, mais cette augmentation a été contrebalancée par une baisse des produits au Guyana comparativement au T1 2025. La croissance dans ces régions a aussi été freinée par la décision de clients de reporter temporairement certains projets au cours du trimestre.

Le bénéfice brut au T1 2026 s'est chiffré à 5,7 M$, ou 12,1 % des produits, comparativement à 7,6 M$ ou 15,8 % des produits au T1 2025. La marge brute ajustée1, excluant la dotation aux amortissements a été de 17,0 % au T1 2026, comparativement à 20,2 % au T1 2025. Les diminutions du bénéfice brut, de la marge brute et de la marge brute ajustée¹ sont principalement attribuables à l'achèvement de projets de forage, aux phases initiales moins efficientes dans le démarrage progressif de nouveaux projets de forage au Canada, qui génèrent généralement des marges brutes plus faibles au début, ainsi qu'aux décisions prises par des clients de reporter temporairement certains projets au Canada et en Amérique du Sud.

Les frais généraux et administratifs ont été de 4,4 M$, ou 9,4 % des produits au T1 2026, comparativement à 3,8 M$ ou 7,8 % des produits au T1 2025. Cette hausse est principalement due à une augmentation des activités promotionnelles et de visibilité, alignée sur notre stratégie de développement des affaires.

Le BAIIA ajusté1 était de 3,7 M$ au T1 2026, comparativement à 6,2 M$ au T1 2025. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des bénéfices d'exploitation de la Société, dans les segments au Canada et à l'international, pour les mêmes raisons qu'indiqué ci-dessus.

Le bénéfice net au T1 2026 s'est élevé à 0,3 M$, soit 0,01 $ par action (dilué), comparativement à un bénéfice net de 2,9 M$, soit 0,08 $ par action (dilué), au T1 2025. La baisse du bénéfice net est principalement attribuable à la diminution du bénéfice d'exploitation de la Société dans ses deux segments opérationnels tel qu'indiqué ci-dessus.

Liquidité et ressources en capital

La Société a tiré un montant net de 5,3 M$ de sa Facilité de crédit au T1 2026, comparativement à un remboursement de 0,5 M$ au T1 2025. La dette à long terme de la Société au titre de la Facilité de crédit, y compris une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 5,0 M$ US et la tranche à court terme, s'élevait à 19,3 M$ au 30 septembre 2025, comparativement à 14,0 M$ au 30 juin 2025.

Le 28 octobre 2025, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à acheter des actions ordinaires en circulation d'Orbit Garant sur le marché libre, conformément aux règles de la TSX. En vertu du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Orbit Garant peut acheter, de temps à autre, un maximum totalisant jusqu'à 500 000 actions ordinaires au cours d'une période de 12 mois commençant le 31 octobre 2025 et se terminant le 30 octobre 2026. De plus amples informations sur le programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 28 octobre 2025.

La Société a racheté et annulé 68 916 actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 0,82 $ par action dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui s'est déroulée du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025. Au 30 septembre 2025, Orbit Garant comptait 39 732 840 actions ordinaires émises et en circulation.

Au 30 septembre 2025, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 55,1 M$ comparativement à 50,4 M$ au 30 juin 2025. Les besoins en fonds de roulement d'Orbit Garant sont principalement liés au financement des stocks et des créances.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le T1 2026 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com sur SEDAR+ ou au www.sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

Daniel Maheu, Président-Directeur général, et Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le jeudi 13 novembre 2025 à 10 h (heure de l'Est). Afin de participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone au https://registrations.events/easyconnect/7962926/rec2rJg2raniH0BOi/ afin de recevoir un rappel automatique instantané. Vous pouvez également composer le 647-932-3411 ou le 1-800-715-9871 afin de joindre un téléphoniste en direct qui vous rejoindra à l'appel.

Une webdiffusion en direct de l'appel sera disponible sur le site Web d'Orbit Garant à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/events. La web émission sera archivée après la conclusion de l'appel. Afin d'accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 647-362-9199 or 1-800-770-2030, et entrer le mot de passe 796226 #. Elle sera accessible jusqu'au 20 novembre 2025.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS. Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent rapport de gestion n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres sociétés. La Société est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS offrent, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des mesures financières comparables établies conformément aux IFRS, des renseignements utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs puisqu'elles permettent d'évaluer de manière adéquate la performance opérationnelle de la Société au chapitre de l'exploitation. À l'interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre d'indicateur de la performance de ses activités. Ces mesures sont fournies à titre informatif et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS et non comme des mesures pouvant remplacer celles-ci.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté : Le BAIIA est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA excluant (i) l'effet de la modification substantielle d'une créance et de la perte de crédit attendue et (ii) les revenus d'intérêts provenant du recouvrement de la créance à long terme. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le pourcentage du BAIIA ajusté comparativement aux produits tirés des contrats.



Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée : Le bénéfice brut ajusté est défini comme le bénéfice brut excluant l'amortissement. La marge brute ajustée est définie comme le pourcentage de la marge brute ajustée comparativement aux produits tirés des contrats.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge BAIIA ajustée

La direction estime que le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour analyser la rentabilité opérationnelle, car ils éliminent l'incidence des coûts de financement, de certains éléments hors trésorerie, des impôts sur les bénéfices et des coûts de restructuration. Par conséquent, la direction considère ces mesures comme des repères utiles et comparables pour évaluer le rendement de la société, car les entreprises ont rarement la même structure de capital et de financement.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Bénéfice net de la période 0,3 2,9 Ajouter :



Charges financières 0,6 0,8 Charge d'impôt sur le résultat 0,4 0,6 Dotation aux amortissements 2,6 2,3 BAIIA 3,9 6,6 Produits d'intérêts sur la créance à long terme (0,2) (0,4) BAIIA ajusté 3,7 6,2 Produits tirés de contrats 46,7 48,4 Marge du BAIIA (%) (1) 7,9 12,8

1) BAIIA, divisé par les produits tirés des contrats x 100

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Bien que la marge brute ajustée et la marge brute ajustée ne soient pas des mesures financières définies par les IFRS, la direction estime qu'elles constituent d'importantes mesures, puisqu'elles reflètent la rentabilité de base de la Société compte non tenue de l'incidence de la dotation aux amortissements. Par conséquent, la direction estime que ces mesures fournissent un repère utile et comparable pour évaluer le rendement de la Société.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Trimestre clos le

30 septembre 2025 Trimestre clos le

30 septembre 2024 Produits tirés de contrats 46,7 48,4 Coût des produits tires de contrats (incluant l'amortissement 41,0 40,8 Moins l'amortissement Ajouter le gain sur la cession d'immobilisations corporelles (2,3) - (2,1) - Charges directes 38,7 38,7 Bénéfice brut ajusté 8,0 9,7 Marge brute ajustée (%) 1) 17,0 20,2

(1 ) Bénéfice brut ajusté, divisé par les produits tirés des contrats, x 100.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et approximativement 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

Personnes-ressources : Daniel Maheu, Président-Directeur général, 819 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856