FORAGE ORBIT GARANT INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE À L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES English

Nouvelles fournies par

Orbit Garant Drilling Inc.

04 déc, 2025, 17:00 ET

VAL-D'OR, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui, à Val-d'Or.

Tous les candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction préparée en vue de l'assemblée ont été élus en qualité d'administrateurs de la Société. Les résultats des votes par procuration sont présentés ci-dessous :

CANDIDATS AU POSTE
D'ADMINISTRATEUR

NOMBRE D'ACTIONS

POURCENTAGE DES VOTES

EXPRIMÉS

POUR

CONTRE

ABSTENTIONS

POUR

CONTRE

ABSTENTIONS

Pierre Alexandre

21 241 259

62 000

0

99,71 %

0,29 %

0,00 %

Mario Jacob

20 895 309

407 950

0

98,09 %

1,91 %

0,00 %

Daniel Maheu

21 176 795

0

126 464

99,41 %

0,00 %

0,59 %

André Pagé

21 263 759

39 500

0

99,81 %

0,19 %

0,00 %

Pierre Rougeau

17 198 009

4 105 250

0

80,73 %

19,27 %

0,00 %

Nicole Veilleux

21 263 759

39 500

0

99,81 %

0,19 %

0,00 %

De plus, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été reconduit en tant qu'auditeurs de la Société.

À propos de Forage Orbit Garant
Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et approximativement 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web: www.orbitgarant.com

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Pour plus d'information : Daniel Maheu, Président-Directeur général, (819) 824-2707 poste 124 ; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, (647) 496-7856

Profil de l'entreprise

Orbit Garant Drilling Inc.