VAL-D'OR, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui, à Val-d'Or.

Tous les candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction préparée en vue de l'assemblée ont été élus en qualité d'administrateurs de la Société. Les résultats des votes par procuration sont présentés ci-dessous :

CANDIDATS AU POSTE

D'ADMINISTRATEUR NOMBRE D'ACTIONS POURCENTAGE DES VOTES EXPRIMÉS POUR CONTRE ABSTENTIONS POUR CONTRE ABSTENTIONS Pierre Alexandre 21 241 259 62 000 0 99,71 % 0,29 % 0,00 % Mario Jacob 20 895 309 407 950 0 98,09 % 1,91 % 0,00 % Daniel Maheu 21 176 795 0 126 464 99,41 % 0,00 % 0,59 % André Pagé 21 263 759 39 500 0 99,81 % 0,19 % 0,00 % Pierre Rougeau 17 198 009 4 105 250 0 80,73 % 19,27 % 0,00 % Nicole Veilleux 21 263 759 39 500 0 99,81 % 0,19 % 0,00 %

De plus, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été reconduit en tant qu'auditeurs de la Société.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et approximativement 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web: www.orbitgarant.com.

Pour plus d'information : Daniel Maheu, Président-Directeur général, (819) 824-2707 poste 124 ; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, (647) 496-7856