VAL-D'OR, QC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) annoncera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, après la fermeture des marchés le mercredi 11 février 2026. Daniel Maheu, Président-Directeur général et Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs le jeudi 12 février 2026 à 10 h (HE).

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone sur https://registrations.events/easyconnect/1157712/recn3Y66Lsv9buk0o pour recevoir un rappel automatique instantané. Alternativement, vous pouvez composer le 647-932-3411 ou le 1-800-715-9871 pour joindre un opérateur en direct pour vous joindre à l'appel.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais et un flux audio en direct sera disponible sur le site Web : http://www.orbitgarant.com/evenements. Le flux audio sera archivé par la suite.

Pour accéder à la reprise de la conférence téléphonique, composer le 647 362-9199 ou le 1 800 770-2030 et le code numérique 1157712 #. La reprise de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 19 février 2026.

À propos d'Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et environ 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

