PERTH, Australie, le 5 mai 2026 /CNW/ - Ressources Winsome (ASX: WR1) (« Winsome » ou la « Société ») fournit les informations suivantes concernant l'acquisition proposée par Li-FT Power Ltd. (TSXV: LIFT) (Li-FT) de 100 % des actions ordinaires entièrement libérées de Winsome par le biais d'un plan d'arrangement visant les actions (« Plan d'actions ») et de 100 % des options non cotées de Winsome par le biais d'un plan d'arrangement visant les options (« Plan d'options »).

Sauf indication contraire, les termes en majuscules utilisés dans ce communiqué ont le sens qui leur est donné dans le document d'information relatif au plan d'arrangement proposé datée du 26 mars 2026 (le « Document relatif au plan »).

RÉSULTATS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Conformément à la règle de cotation 3.13.2 de l'ASX et à l'article 251AA de la loi sur les sociétés de 2001 (Cth), Winsome informe que la résolution relative au Plan d'actions et la résolution relative au Plan d'options, telles qu'énoncées dans l'avis de réunion correspondant inclus dans le Document relatif au plan, ont été adoptées à la majorité requise par les détenteurs de titres de Winsome lors de l'assemblée relative au Plan d'actions et de l'assemblée relative au Plan d'options (selon le cas) qui se sont tenues plus tôt dans la journée.

En résumé :

lors de l'assemblée relative au Plan d'actions : 93.99% des actionnaires de Winsome présents et votants (en personne ou par procuration, mandataire ou représentant de la société) se sont prononcés en faveur de la résolution relative au Plan d'actions ; et 96.87% du nombre total de votes exprimés par les actionnaires de Winsome se sont prononcés en faveur de la résolution relative au Plan d'actions ; et

lors de l'assemblée relative au Plan d'options : 100% des titulaires d'options Winsome présents et votants (en personne ou par procuration, mandataire ou représentant de la société) se sont prononcés en faveur de la résolution relative au Plan d'options ; et 100% du montant total des créances et des droits de tous les titulaires d'options Winsome présents et votants (en personne ou par procuration, par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un représentant de la société) se sont prononcés en faveur de la résolution relative au Plan d'options.



Un rapport détaillé des procurations valides reçues et des votes exprimés lors de chacune des assemblées relatives aux Plans est joint au communiqué de l'ASX accessible au lien suivant : Communiqué ASX

PROCHAINES ÉTAPES

Le Plan d'actions et le Plan d'options (collectivement, les « Plans ») restent soumis à l'approbation de la Cour suprême de l'Australie-Occidentale (la « Cour ») lors d'une audience prévue à 10 h (AWST) le 11 mai 2026 (« Deuxième audience »), ainsi qu'à certaines autres conditions suspensives telles qu'annoncées précédemment par Winsome et décrites plus en détail dans l'acte de mise en œuvre du Plan conclu entre Winsome et Li-FT en date du 15 décembre 2025 (dont un résumé figure dans le Document relatif au plan). De plus amples détails concernant la deuxième audience figurent dans le communiqué de l'ASX datée du 4 mai 2026.

En supposant que les conditions suspensives soient satisfaites ou levées avant la deuxième audience, et que le tribunal approuve les propositions, Winsome propose de soumettre une version officielle des décisions judiciaires à l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ce qui devrait se faire le 12 mai 2026, date à laquelle les mesures entreront en vigueur. Il est prévu que la cotation des actions Winsome soit suspendue à l'ASX à la clôture des marchés le 12 mai 2026 et que les Plans soient ensuite mis en œuvre le 21 mai 2026.

DATES IMPORTANTES

Le calendrier indicatif des principales dates restantes du Plan d'action, du Plan d'Option et de la Scission est présenté ci-dessous.

Événements Date indicative Deuxième date d'audience 11 mai 2026 à 10 h (AWST) Date d'entrée en vigueur 12 mai 2026 Dernier jour de cotation des actions Winsome Clôture des marchés le 12 mai 2026 Date d'élection Date et heure limites auxquelles le registre des actions doit avoir reçu : les formulaires de choix des actionnaires et des détenteurs d'options de Winsome qui souhaitent choisir de recevoir de nouvelles actions Li-FT (plutôt que de recevoir par défaut de nouveaux CDI Li-FT) ou de retirer un choix précédemment effectué;

les formulaires de choix des petits actionnaires émanant des petits actionnaires qui souhaitent choisir de recevoir leur contrepartie au titre du Plan d'actions sous la forme de nouveaux CDI Li-FT (plutôt que de recevoir par défaut leur part proportionnelle du produit de la vente au titre de la facilité de vente) ou de retirer un choix précédemment effectué. 17 h (AWST) le 12 mai 2026 Les nouveaux CDI Li-FT commencent à être négociés sur l'ASX sur la base d'un règlement différé 13 mai 2026 Date d'enregistrement du Plan d'actions 17 h (AWST) le 14 mai 2026 Date d'enregistrement du Plan d'options 17 h (AWST) le 14 mai 2026 Date de mise en œuvre 21 mai 2026 Les nouveaux CDI Li-FT sont cotés à l'ASX selon les modalités de règlement habituelles 22 mai 2026 Retrait de Winsome de l'ASX 22 mai 2026 Envoi des relevés de position Li-FT pour les nouveaux CDI Li-FT 25 mai 2026 Envoi des relevés du système d'enregistrement direct ou des certificats d'actions pour les nouvelles actions Li-FT 25 mai 2026 Les nouvelles actions Li-FT commencent à être négociées à la TSXV 26 mai 2026

Toutes les dates et heures indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Le calendrier réel dépendra de nombreux facteurs échappant au contrôle de Winsome et de Li-FT, notamment le processus d'approbation par le tribunal et la satisfaction ou la renonciation aux conditions suspensives à la réalisation des Plans concernés.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D'INFORMATION DE WINSOME

Si vous avez des questions concernant les Plans ou les assemblées relatives à celles-ci, veuillez contacter la ligne téléphonique d'information Winsome au 1300 441 601 (depuis l'Australie) ou au +61 2 9698 7164 (depuis l'étranger) du lundi au vendredi (sauf jours fériés) entre 8 h et 20 h (AEST) ou consultez votre conseiller juridique, financier, fiscal ou tout autre conseiller professionnel.

La publication de ce communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Ressources Winsome.

SOURCE Ressources Winsome

Pour plus d'informations, veuillez contacter : INVESTISSEURS, Chris Evans - Directeur général, général, Winsome Resources, [email protected]; MÉDIAS, Luke Derbyshire - Directeur, Spoke, +61 488 664 246, [email protected]