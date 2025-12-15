Symboles boursiers :TSXV : LIFT

ASX : WR1

VANCOUVER, BC et PERTH, Australie-Occidentale, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Li-FT Power Ltd. (« Li-FT ») (TSXV: LIFT) et Ressources Winsome (ASX: WR1) (« Winsome ») sont heureux d'annoncer la signature d'une convention exécutoire de mise en œuvre d'un arrangement (le « Contrat ») en vertu duquel Li-FT acquerra 100% des titres émis de Winsome, conformément aux régimes d'arrangement d'actions et d'options australiens en vertu de la loi australienne sur les sociétés (collectivement, la « transaction Winsome »), sous réserve de la satisfaction de diverses conditions.

Li-FT a également conclu une lettre d'intention non contraignante avec Azimut Exploration Inc. (« Azimut ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) et SOQUEM Inc. (« SOQUEM ») afin d'acquérir (la « transaction Galinée ») un intérêt total de 75% dans la propriété Galinée (« Galinée »), qui est immédiatement adjacente et est interprétée comme hébergeant une continuation de la minéralisation du projet Adina (« Adina » et, avec Galinée, « Adina-Galinée »).

La transaction Winsome et la transaction Galinée bénéficient du soutien de l'actionnaire stratégique de Li-FT, Avenir Minerals Limited (« Avenir Minerals »), qui possède une vaste expertise en matière de permis, d'exploitation et de construction au Québec.

Faits saillants de la transaction

Les actionnaires de Winsome recevront 0,107 action ordinaire de Li-FT (chacune, une « action Li-FT ») ou un CDI (représentant une actionLi-FT) pour chaque action ordinaire de Winsome (chacune, une « action Winsome ») détenue (le « ratio d'échange »).

») ou un CDI (représentant une actionLi-FT) pour chaque action ordinaire de Winsome (chacune, une « ») détenue (le « »). Le ratio d'échange implique un prix d'offre de 0,501$ A par action de Winsome, calculé sur la base du prix moyen pondéré par le volume (le « VWAP ») sur 5 jours des actions de Li-FT sur la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») à la clôture du 10 décembre 2025 1 , ce qui représente : une prime de 62% par rapport au cours de clôture des actions de Winsome à l'ASX au 8 décembre 2025 2 ; et une prime de 68% par rapport au VWAP sur 20 jours des actions de Winsome à l'ASX pour la période se terminant le 8 décembre 2025 3 .

») sur 5 jours des actions de Li-FT sur la Bourse de croissance TSX (la « ») à la clôture du 10 décembre 2025 , ce qui représente : Le conseil d'administration de Winsome recommande unanimement que les porteurs de titres de Winsome votent en faveur de la transaction Winsome et chaque administrateur ayant un intérêt pertinent dans les actions de Winsome (détenant collectivement 6,2% des actions Winsome et 42,3% des options Winsome en circulation, en nombre), a l'intention de voter toutes ces actions en faveur de la transaction Winsome 4 .

. La déclaration d'intention de vote reçue de Waratah Capital Advisors, le plus grand actionnaire de Winsome (détenant 9,3% des actions de Winsome en circulation), confirme qu'il a l'intention de voter en faveur de la transaction Winsome 5 .

. Li-FT annonce un placement privé concomitant consistant en bons de souscription pour un produit brut de 30 millions $ CA (« Offre de bons de souscription ») afin de financer une exploration et un développement agressifs d'Adina-Galinée, sous réserve de la réalisation de la transaction Winsome d'ici le 30 juin 2026 6 . Li-FT procédera également à un placement privé concomitant consistant en actions Li-FT pour un produit brut de 10 millions $ CA afin de financer l'exploration et le développement de son projet phare Yellowknife Lithium (« Yellowknife »).

. Li-FT procédera également à un placement privé concomitant consistant en actions Li-FT pour un produit brut de 10 millions $ CA afin de financer l'exploration et le développement de son projet phare Yellowknife Lithium (« Yellowknife »). Les porteurs de titres existants de Winsome détiendront environ 35,3% de la société combinée sur une base entièrement diluée tenant compte des instruments dans l'argent (« in-the-money ») à la réalisation de la transaction Galinée par Li-FT 7 .

. Li-FT s'est engagé à demander l'admission à la liste officielle de l'Australian Securities Exchange (« ASX ») et faire cotiser les actions Li-FT sur l'ASX par l'émission d'intérêts dépositaires CHESS (« CDI ») 8 .

. Le directeur général de Winsome, Chris Evans, rejoindra le conseil d'administration de Li-FT et le directeur exécutif au développement et aux finances de Winsome, Simon Iacopetta, occupera le poste de conseiller stratégique auprès du conseil d'administration de Li-FT à la réalisation réussie de la transaction Winsome.

La transaction Winsome est assujettie à la réalisation de la transaction Galinée, à l'achèvement de l'offre de bons de souscription de Li-FT, à l'approbation des actionnaires de Li-FT (s'il y a lieu), à l'admission de Li-FT à la liste officielle de l'ASX, à l'approbation de la cotation officielle des CDI sur l'ASX ainsi qu'à diverses autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Winsome et l'approbation judiciaire.

Pour plus d'informations, notamment sur la raison d'être de la transaction, les avantages pour les actionnaires de Winsome et de Li-FT ainsi que sur l'échéancier et les prochaines étapes, veuillez trouver le lien vers le communiqué ASX complet : Lien ASX

________________________________________________

1 Basé sur le VWAP sur 5 jours de Li-FT de 4,306 $ CA par action au 10 décembre 2025, un taux de change AUD/CAD de 0,9201 (RBA, 10 décembre 2025) et en applicant le ratio d'échange de 0,107. 2 Étant le dernier jour de cotation des actions de Winsome sur une base non perturbée avant cette annonce. 3 Étant le dernier jour de cotation des actions de Winsome sur une base non perturbée avant cette annonce. 4 Sous réserve de l'absence de proposition supérieure et de la conclusion (et de la conclusion persistante) de l'expert indépendant selon laquelle la transaction Winsome est dans l'intérêt supérieur des porteurs de titres de Winsome. 5 Sous réserve qu'aucune proposition supérieure n'émerge avant la réunion pertinente des actionnaires de Winsome et que l'expert indépendant conclue (et continue de conclure) que la transaction Winsome est dans l'intérêt supérieur des actionnaires de Winsome. 6 Clôture des bons de souscription prévue vers le 20 janvier 2026. 7 Basé sur 243 968 451 actions ordinaires entièrement libérées de Winsome, 10 305 000 droits de performance et 20 688 900 options, ainsi que sur 47 351 267 actions ordinaires entièrement libérées de Li-FT, 52 462 unités d'actions différées et 899 500 options dans l'argent. Suppose environ 27,9 millions de nouvelles actions Li-FT émises aux actionnaires et détenteurs d'options de Winsome, incluant environ 0,7 million de nouvelles actions Li-FT à émettre dans le cadre du régime d'options (sous réserve des prix prévalant), et 3,0 millions de nouvelles actions Li-FT émises à titre de contrepartie initiale pour la transaction Galinée. Exclut toute contrepartie différée de la transaction Galinée et toute action Li-FT à émettre dans le cadre des placements privés concomitants de bons de souscription et d'actions ordinaires de Li-FT. 8 Sous réserve que Li-FT satisfasse aux exigences d'admission de l'ASX.

À propos de Li-FT

Li-FT est une société d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets de pegmatites à lithium situés au Canada. Le projet phare de Li-FT est le projet Yellowknife Lithium, situé dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada. Li-FT détient également trois propriétés d'exploration à un stade précoce au Québec, au Canada, présentant un excellent potentiel pour la découverte de pegmatites à lithium enfouies, ainsi que le projet Cali dans les Territoires du Nord-Ouest au sein du groupe de pegmatites Little Nahanni. Pour plus de détails : www.li-ft.com

À propos de Winsome

Winsome (ASX: WR1) est une société d'exploration et de développement axée sur le Canada, détenant plusieurs projets dans la région d'Eeyou Istchee James Bay au Québec. Son projet phare est Adina, une ressource de lithium détenue à 100% considérée comme un actif de premier ordre dans une juridiction minière à faible risque. En plus de son impressionnant portefeuille de projets de lithium au Québec, Winsome détient une participation de 15,6% dans PWM, propriétaire du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario. Pour plus de détails : www.winsomeresources.com.au

Ce communiqué a été approuvé pour diffusion par Chris Evans, Directeur général de Winsome.

Avertissement

Les investisseurs sont invités à consulter les communiqués de presse de Winsome et de Li-FT (Winsome/Communiqué et Li-FT Power | News) pour les importantes mises en garde relatives à la transaction et aux perspectives futures des sociétés.

SOURCE Ressources Winsome

Pour plus d'informations: Ressources Winsome, Emmanuelle St-Onge, Ryan Affaires publiques, [email protected], T. (819) 852-2582, Site internet (Canada): https://winsomeresources.ca/, Site internet (Australie): https://winsomeresources.com.au/