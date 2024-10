Résultat du deuxième appel de propositions - Le gouvernement accorde 4 M$ pour la création de deux chaires de recherche axées sur le Québec

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, conjointement avec M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, et du Fonds de recherche du Québec, annonce aujourd'hui les résultats du concours des Chaires de recherche du Québec -- Citoyenneté.

Les titulaires sélectionnés pour déployer avec leurs équipes les programmations des deux chaires sont les suivants :

M. Stéphane Savard (Université du Québec à Montréal) et M. Harold Bérubé (Université de Sherbrooke ) pour la Chaire de recherche en histoire contemporaine du Québec;

(Université du Québec à Montréal) et M. Harold Bérubé (Université de ) pour la Chaire de recherche en histoire contemporaine du Québec; Mme Mireille Lalancette (Université du Québec à Trois-Rivières) et M. Éric Bélanger (Université McGill) pour la Chaire de recherche du Québec sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes au Québec.

Des investissements de 4 millions de dollars sur cinq ans seront consacrés aux travaux découlant de ces deux chaires de recherche, qui porteront notamment sur des thèmes stratégiques liés à la citoyenneté québécoise et aux questions de recherche qu'elle soulève et qui nécessitent la mise en œuvre d'interventions publiques.

Rappelons qu'en mai dernier, trois nouvelles chaires avaient vu le jour grâce au programme des Chaires de recherche du Québec. Elles portaient, pour leur part, sur la démolinguistique, sur les politiques linguistiques, sur l'intelligence artificielle en français ainsi que sur la découvrabilité des publications scientifiques en français.

Les subventions sont attribuées selon l'excellence scientifique, à la suite d'une évaluation par un comité de pairs et en accord avec les critères énoncés dans l'appel de propositions de février 2024.

Citations :

« Félicitations aux chercheurs qui, par ces chaires, contribueront à approfondir notre connaissance du Québec d'aujourd'hui et à préparer le Québec de demain. Leurs travaux sont essentiels pour nous amener à mieux comprendre nos valeurs, les enjeux contemporains et notre histoire. Nous avons des particularités qui nous distinguent et qui méritent d'être étudiées par des chercheurs chevronnés d'ici. L'appui à la recherche sur nos valeurs, notre démocratie et notre réalité linguistique est un pilier fondamental pour renforcer notre unité en tant que seule nation francophone en Amérique du Nord. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« J'offre toutes mes félicitations aux titulaires de ces deux chaires de recherche du Québec et à leurs équipes. Grâce à leurs travaux, ils apporteront un éclairage important sur les spécificités de notre société en explorant les thèmes de l'histoire contemporaine du Québec ainsi que la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes au Québec. Je demeure convaincu que la recherche a un rôle important à jouer pour nous aider à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et quelles valeurs imprègnent notre société. Ce sera avec grand intérêt que je prendrai connaissance des travaux des équipes de recherche. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Les objectifs, les thèmes et les axes de recherche des chaires ont fait l'objet d'une consultation auprès des ministères suivants : le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Le budget du Québec, dévoilé en mars 2023, prévoyait une enveloppe de 10 millions de dollars par an pendant cinq ans pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette somme était destinée à la création, à partir de 2023-2024, de cinq nouvelles chaires de recherche portant sur des sujets liés aux spécificités québécoises.

La gestion du Programme de Chaires de recherche du Québec et le processus de sélection des candidatures ont été confiés à la Direction des actions concertées du FRQSC. La communauté scientifique a été appelée à soumettre à ce dernier des propositions selon les balises énoncées dans les règles du concours.

Les objectifs des chaires sont les suivants :

étudier la réalité québécoise et ses spécificités;

soutenir la recherche et l'innovation sur les thèmes ciblés;

contribuer à l'élaboration des politiques publiques et proposer des pistes d'action;

encourager le partage des savoirs scientifiques et expérientiels par des activités de mobilisation des connaissances;

favoriser le rayonnement de la recherche portant sur la réalité québécoise et susciter davantage de collaborations internationales, notamment dans la Francophonie;

participer à la formation d'une relève en recherche et de personnel hautement qualifié.

Liens connexes :

Pour consulter le Programme de Chaires : Programme de Chaires de recherche du Québec -- Citoyenneté

Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Simon Savignac, Attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Karine Gendron et Valérie Beausoleil, Responsables de programmes, Direction des actions concertées, Fonds de recherche du Québec -- Société et culture, [email protected]