Résultat des élections provinciales - La FCPQ offre sa collaboration au nouveau gouvernement

QUÉBEC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) félicite la Coalition avenir Québec pour sa victoire aux élections provinciales.

« Félicitations à François Legault et à son équipe pour leur élection. Je félicite également les députés élus des partis d'opposition. Mon équipe et moi avons déjà hâte de prendre contact avec le ou la ministre de l'Éducation, ainsi qu'avec les porte-paroles des groupes d'opposition en matière d'éducation, pour discuter des sujets que les parents d'élèves ont à cœur. Nous avons eu des communications positives et ouvertes avec tous les partis au cours des dernières années et je souhaite poursuivre en ce sens pour favoriser la réussite et le bien-être de nos jeunes à l'école », partage Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ s'attend à ce que l'éducation soit traitée comme la priorité nationale, tel que le premier ministre réélu a réitéré pendant la campagne et pendant son discours d'hier soir. Premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents seront présents pour participer aux réflexions nationales en lien avec l'éducation et pour proposer des solutions aux enjeux, en collaboration avec leurs partenaires.

Bon mandat à tous!

