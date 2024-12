Restructuration organisationnelle à l'ARTM

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce aujourd'hui des changements à son organisation visant à recentrer ses activités sur ses principales expertises en mobilité : la planification, l'organisation et le financement intégrés du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

Dans un contexte marqué par les défis économiques actuels ainsi que par l'arrivée prochaine de Mobilité Infra Québec, la restructuration s'articule autour de plusieurs ajustements importants qui permettront d'améliorer la performance de l'organisation tout en optimisant nos façons de faire :

Réduction du nombre de directions exécutives : De 6 à 4 directions pour une gestion simplifiée;

Réduction du comité de direction : De 10 à 6 membres, favorisant une prise de décision plus agile;

Augmentation du ratio d'encadrement : Un gestionnaire pour 8 employés, comparativement à un pour 4 auparavant;

Diminution de l'effectif total : Réduction d'environ 15 %, représentant une trentaine de postes permanents;

Réduction des coûts : Économies récurrentes de 3 M$.

Ces changements structurels reflètent l'engagement de l'ARTM à être plus performant à tous les niveaux.

« En cette période de défis économiques, tous les acteurs du transport collectif peuvent et doivent s'adapter pour en faire plus avec les moyens existants. Les citoyens s'attendent à ce que tous les acteurs de l'industrie adoptent des pratiques plus efficaces dès maintenant, et cette restructuration s'inscrit dans cette volonté. » - Benoit Gendron, directeur général

Les ajustements nécessaires seront financés grâce à des réductions dans divers postes budgétaires, sans recours à un financement additionnel.

