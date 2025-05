FERMETURE DU REM PENDANT L'ÉTÉ 2025 - L'ARTM et CDPQ Infra présentent les mesures d'atténuation et alternatives pour faciliter les déplacements des usagers

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et CDPQ Infra, en collaboration avec exo, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM) présentent les mesures d'atténuation qui seront mises en place durant la fermeture complète du REM, du 5 juillet au 17 août 2025. En prévision de la prochaine mise en service du REM, les essais dynamiques qui seront réalisés sur l'ensemble du réseau cet été nécessitent la fermeture complète du REM pour une durée de 6 semaines. Le service du REM reprendra à compter du 18 août, le détail des horaires de reprise du service sera disponible plus tard cet été.

Durant cette période de fermeture, les réseaux réguliers d'autobus feront l'objet d'une bonification, dont les détails se trouvent plus bas. À cette fin, les lignes d'exo desservant les terminus de Longueuil et Angrignon verront leur fréquence augmenter. Le RTL maintiendra quant à lui une fréquence régulière (au lieu de l'horaire d'été) sur les lignes desservant le terminus Longueuil. Nous invitons les usagers à prioriser ces lignes pour leurs déplacements vers le centre-ville de Montréal.

Les usagers peuvent également considérer, lorsque possible, se déplacer hors des heures de pointe ou favoriser le télétravail. Plusieurs options de transport collectif demeurent disponibles pour se déplacer entre la Rive-Sud et Montréal, notamment via le métro (ligne jaune) et le train de banlieue (lignes Mont-Saint-Hilaire et Candiac).

Mesures d'atténuation

Pour maintenir la mobilité dans le corridor du pont Samuel-De Champlain, des services d'autobus seront déployés entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal :

Lignes Directions Fréquences 721 (STM) Brossard ↔ Du Quartier ↔ terminus Centre-ville 2 à 4 minutes en pointe 722 (RTL) Panama ↔ terminus Centre-ville 2 à 4 minutes en pointe 568 (STM) Île-des-Sœurs ↔ 800 rue de la Gauchetière 20 minutes 176 (STM) Île-des-Sœurs ↔ 800 rue de la Gauchetière 20 minutes Taxi collectif T72 (RTL) Panama ↔ Île-des-Sœurs 30 minutes

Tarification



L'ARTM tient à indiquer que pour les mois de juillet et août inclusivement, les navettes 721, 722, 568, 176, et le taxi collectif T72 seront disponibles en libre accès aux usagers afin d'atténuer les impacts de cette fermeture. Le service du REM sera également en libre accès du 1er au 4 juillet ainsi que du 18 au 31 août. L'accès à tous les autres services de transport collectif nécessite un titre de transport valide.

Il est important de rappeler qu'aucun service d'autobus ne peut remplacer la fréquence ni la capacité du REM . Par conséquent, certaines périodes de forte affluence pourraient donc entraîner un achalandage élevé et des temps d'attente conséquents.

Modifications aux réseaux réguliers d'autobus

Lignes Modifications Secteur Île-des-Sœurs - STM 176 Prolongement de la ligne Secteur Le Richelain-Roussillon - exo 550, 551 et 555 Ajout de 6 départs 556 Ajout de 4 départs Secteur Chambly-Richelieu-Carignan - exo 681 Ajout de 2 départs Secteur Vallée-du-Richelieu - exo 200 et 201 Ajout de 16 départs Secteur Sainte-Julie - exo 325, 330 et 350 Ajout de 12 départs

Accompagnement de la clientèle et communications

Une vaste campagne de communication sera déployée afin d'informer efficacement les usagers et les accompagner dans la planification de leurs déplacements, incluant :

- Site Web REM regroupant tous les renseignements sur les fermetures et les services d'autobus (disponible à compter du 29 mai) : rem.info/fermeture-ete2025

- Accompagnement terrain par des agents de service à la clientèle.

- Application de mobilité Chrono et Transit : diffusion des horaires, alertes et bannières.

- Campagnes publicitaires dans les médias sociaux, les journaux et à la radio.

- Signalétique en stations, écrans d'information et affichage dans le réseau.

- Collaboration avec les municipalités pour relayer l'information localement.

Citations

« Nous savons que la fermeture estivale du REM compliquera les déplacements cet été et nous remercions à l'avance les usagers de leur patience. Nous vous invitons à consulter les outils que nous mettons à votre disposition pour bien planifier vos déplacements. Cette fermeture est une étape nécessaire pour permettre la mise en service des prochaines antennes du REM, qui transformeront la mobilité dans la métropole. L'ARTM, avec l'ensemble de ses partenaires, reste pleinement mobilisée pour coordonner les efforts et surveiller l'évolution de la situation. »

Benoit Gendron, directeur général, ARTM

« Cette interruption de service estivale du REM est nécessaire pour permettre la prochaine mise en service et ainsi offrir aux usagères et aux usagers un tout nouvel accès élargi et simplifié au Grand Montréal à travers le réseau. Nous souhaitons remercier nos partenaires de l'ARTM, de la STM, d'exo et du RTL pour leur soutien en tout temps et particulièrement cet été. »

Denis Andlauer, Vice-président Exploitation, CDPQ Infra

« Il est essentiel de travailler main dans la main avec nos partenaires pour maintenir un service fiable et efficace pour les citoyens des couronnes lors de cette fermeture temporaire. C'est pourquoi exo adapte son offre estivale en conservant plus d'une quarantaine de voyages, normalement suspendus l'été, afin de faciliter l'accès aux stations de métro Longueuil et Angrignon. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

« Le RTL sera au rendez-vous cet été pour accompagner les usagers touchés par la fermeture du REM, et ce, grâce à l'ajout d'autobus, de chauffeurs et de personnel sur le terrain. Nos équipes seront mobilisées afin d'offrir le service de navettes, en plus de proposer des alternatives de transport vers le Terminus Longueuil. Nous invitons les usagers à planifier leurs déplacements à l'aide des planificateurs de trajets pour profiter pleinement de ces solutions mises en place. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos équipes pour leur engagement et leur professionnalisme dans la mise en œuvre de ces mesures. »

Alain Dufort, directeur général du RTL

« Comme c'est son habitude, la STM s'engage à soutenir ses partenaires de façon continue et collaborative afin de garantir à la clientèle du transport collectif des déplacements fluides et prévisibles. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre reconnaissance envers nos équipes sur le terrain, dont le dévouement et le travail acharné permettent d'offrir, en toutes circonstances, le meilleur service de bus possible. »

Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

