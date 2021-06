Restructuration des bases de la SOPFEU - Le gouvernement québécois doit intervenir et réviser une décision injustifiée

MANIWAKI, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - En écho à la sortie du comité d'urgence - base de Maniwaki de la Société de protection contre le feu (SOPFEU) effectuée hier, le syndicat Unifor déplore à son tour une situation aussi inexplicable qu'injustifiée dans la gestion des bases de la SOPFEU au Québec. Le comité d'urgence en veut principalement à la décision de déménager la direction de la base principale de Maniwaki vers celle de Val-d'Or.

« Le conseil d'administration de la SOPFEU, un organisme mandataire du gouvernement, a pris une décision qui ne repose sur aucun plan, qui n'a bénéficié d'aucune consultation régionale, qui n'apporte aucune économie ou synergie et qui en plus, privera l'une des MRC les plus défavorisées du Québec de précieuses retombées économiques. C'est un non-sens », déplore le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Membre du comité d'urgence mis en place dans la région, le syndicat Unifor est aussi d'avis que les interlocuteurs représentants la SOPFEU n'ont plus de crédibilité pour réellement trouver une issue à cette problématique.

« Depuis le mois de mars dernier, il y a des échanges entre Pierre Cormier président du conseil d'administration, Éric Rousseau directeur général de la SOPFEU et les représentants de la région sans qu'aucune réelle avancée n'ait été réalisée. Et maintenant, on est rendu dans la saison des feux. S'ils étirent le temps en comptant sur le fait que nous lancerons la serviette et bien ils se trompent », déclare M. Gagné.

« À mon avis, leur inaction et leur manque d'écoute font la démonstration qu'ils n'ont aucune intention de modifier leur décision. Nous ne pouvons plus leur faire confiance. C'est pourquoi nous en appelons directement au gouvernement québécois. Nous avons déjà interpellé le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour lors d'une mobilisation le 1er avril dernier, mais il se cache en disant que la SOPFEU est indépendante ! Ça suffit les défilades, la SOPFEU est un organisme mandataire du gouvernement qui est subventionné à 97 % par l'argent des contribuables. Quelqu'un quelque part doit prendre ses responsabilités », demande le directeur québécois.

Si le syndicat tient à remercier le ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe de son appui pour le maintien de la base principale à Maniwaki, il appelle ses collègues du gouvernement à en faire autant.

Unifor représente 80 membres de la section locale 3094 qui sont permanents saisonniers rattachés aux bases de Maniwaki.

