FAITS SAILLANTS

Réduction du paiement initial à l'exercice de l'option de 15 millions de dollars canadiens à 1 million de dollars canadiens.

Le solde du paiement de la contrepartie Renard est reporté à 2026 et 2027.

2027. La restructuration de l'option Renard préserve la valeur pour les actionnaires en reportant les paiements importants de 12 mois et en prolongeant la période de paiement de la contrepartie à 30 mois à compter de l'exercice.

L'option d'acquisition du projet Renard est prolongée jusqu'au 28 février 2025 pour un coût de 2 millions de dollars.

La prolongation donne à Winsome la possibilité d'explorer les opportunités d'intégrer un partenaire stratégique en 2025 et d'évaluer diverses opportunités commerciales et d'entreprise afin de réduire les coûts associés à l'acquisition potentielle.

VAL-D'OR, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Ressources Winsome (ASX:WR1) (« Winsome » ou « la société »), société d'exploration et de développement du lithium, annonce qu'elle a convenu d'une structure de contrepartie modifiée avec Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (Stornoway) et 11272420 Canada Inc. (ensemble les vendeurs) par lesquelles Winsome choisit d'exercer son option exclusive sur le projet Renard (l'option).1

Bien que la contrepartie totale demeure inchangée, la structure de contrepartie modifiée reporte les paiements et prolonge la période au cours de laquelle Winsome doit payer la contrepartie totale de 30 mois à partir de l'exercice (auparavant 24 mois).

Activités de vérifications préalables

Depuis la signature de l'Option, Winsome a substantiellement terminé ses vérifications préalables en lien avec Stornoway et Renard, ainsi que son évaluation de la faisabilité technique, économique, environnementale et sociale de la reconversion du Projet Renard en une opération de lithium. La Société est actuellement en discussions avec Stornoway concernant la forme finale de l'accord de transaction.

Prolongation de l'Option d'acquisition

Winsome explore la possibilité d'amener un partenaire intéressé à fournir du capital pour le projet en échange d'un investissement stratégique à long terme. Par conséquent, Winsome a décidé de prolonger de manière anticipée la période de l'option d'acquisition de 2 mois, du 31 décembre 2024 au 28 février 20252, en payant un montant supplémentaire de 2 millions de dollars canadiens en espèces, conformément à l'Option.

______________________________ 1 Communiqué ASX du 3 avril 2024 « option exclusive d'acquisition du projet renard » 2 Communiqué ASX du 1er août 2024 « Mise à jour du projet Winsome Renard »

Approbation des actionnaires pour l'émission d'actions de contrepartie en vertu de l'Accord d'Option d'Achat

Lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société du 28 novembre 2024, les actionnaires ont approuvé l'émission d'un maximum de 30 000 000 d'actions ordinaires pleinement libérées de la Société aux fins de la Règle de Cotation 7.1.3 Cette approbation concernait la contrepartie payable lors de la Clôture en vertu de l'Accord d'Option d'Achat initial.

À la suite des modifications du calendrier de paiement de la contrepartie, la Société ne procédera plus à l'émission de ces actions à Stornoway Diamonds (Canada) inc. et 11272420 Canada Inc., comme prévu par la Résolution 19 de l'Avis de Réunion daté du 29 octobre 20244. Pour en apprendre davantage sur la restructuration, consultez l'ASX du 4 décembre 2024, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02890223.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le directeur général de Ressources Winsome Ltd, Chris Evans.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société canadienne axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie James au Québec. Tous les projets de Winsome - Adina, Cancet, Tilly, Jackpot et Sirmac-Clappier - sont détenus à 100 % par la société. Récemment, la société a acquis 47km2 de titres miniers supplémentaires sur le projet Tilly, situé près d'Adina, et 29 titres miniers sur la propriété Jackpot, immédiatement au nord d'Adina.

Les projets les plus avancés de Winsome - Adina et Cancet - offrent des gîtes de lithium peu profonds à haute teneur et ils sont stratégiquement situés à proximité d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement établies.

La Société a récemment acquis une option exclusive visant l'acquisition du site d'exploitation Renard, aménagé pour l'extraction et le traitement de minerai et situé à environ 60 kilomètres plus au sud (à vol d'oiseau) d'Adina. La mine Renard dispose plusieurs permis de traitement et d'exploitation minérale qui pourraient faciliter la voie de Winsome vers la production de lithium. Elle comprend également une usine de traitement équipé par un séparateur par milieu dense (SMD), concasseurs à mâchoires et à cônes, de broyeurs haute pression et de circuits de tri du minerai nécessaires à la production de concentré de spodumène. Pendant la période d'option, Winsome confirmera la faisabilité de la reconversion de Renard pour la production de lithium et déterminera la structure transactionnelle optimale pour l'acquisition.

En plus de son impressionnant portefeuille de projets de lithium au Québec, Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (TSXV:PWM) dans l'Est de l'Ontario, ainsi qu'une participation de 19,59 % dans PWM. La société a récemment cédé Decelles and Mazérac, deux projets au stade initial situés près de la ville minière de Val-d'Or au Québec, à PWM en échange d'une augmentation de sa participation.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX. Plus de détails: https://winsomeresources.ca/

____________________________ 3 Communiqué ASX du 28 novembre 2024 - Résultats de l'assemblée 4 Communiqué ASX du 29 octobre 2024 - Avis de l'assemblée générale annuelle

SOURCE Ressources Winsome

INFORMATIONS ET DEMANDES MÉDIAS : Emmanuelle St-Onge, Ryan Affaires publiques et Communication, [email protected], T. (819) 852-2582