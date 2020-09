Restauration écologique - Montréal investit plus de 640 000 $ dans la plantation d'une érablière dans le parc-nature du Bois-de-Saraguay

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des Grands Parcs et du parc Jean-Drapeau, Robert Beaudry, annonce aujourd'hui un investissement de plus de 640 000 $ pour la plantation de 15 700 jeunes arbres et arbustes indigènes dans la partie sud du parc-nature du Bois-de-Saraguay, en bordure de la rivière des Prairies.

« Ces nouveaux arbres contribueront à la bonne santé de la forêt du parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ils viendront de plus augmenter la canopée montréalaise et ce, dans le respect de la biodiversité de ce magnifique site patrimonial très apprécié de la population de l'arrondissement et de Montréal », a déclaré Robert Beaudry.

La plantation sera principalement composée de jeunes érables à sucre et d'érables argentés. La nouvelle érablière occupera une surface de 6,5 hectares, qui était composée jusqu'à récemment par une frênaie atteinte de l'agrile du frêne et du nerprun, un arbuste exotique envahissant. Ces derniers ayant été récemment abattus, le site fera l'objet d'une restauration écologique. Outre les érables, on plantera aussi des espèces qui vivent naturellement dans les érablières, comme le chêne à gros fruits, le tilleul d'Amérique et le cornouiller à feuilles alternes.

La création de la nouvelle forêt aura lieu cet automne et le printemps prochain et sera réalisée par Aménagements Natur'Eau-lac.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : [email protected], Division des relations de presse, Ville de Montréal