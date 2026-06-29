Restauration d'infrastructures naturelles comprenant la plantation d'arbres dans la région de la vallée fluviale de Devon

DEVON, AB, le 29 juin 2026 /CNW/ - Une partie du ravin longeant la rivière dans la municipalité de Devon fera l'objet de travaux de restauration grâce à un investissement fédéral de 163 912 $.

Le ravin du ruisseau Battery et la rivière Saskatchewan Nord à Devon forment une zone interreliée et vulnérable aux inondations et à l'érosion. Le projet de restauration et de résilience de la plaine inondable permettra de stabiliser les pentes sujettes à l'érosion et de réduire les risques d'inondation grâce à la plantation d'arbres et de végétaux ligneux indigènes. Dans trois secteurs dégradés et particulièrement exposés aux inondations, on plantera environ 2 500 arbres afin d'accroître la résilience aux inondations et de restaurer les écosystèmes. La sensibilisation de la collectivité à propos de cette restauration favorisera l'adoption de solutions fondées sur la nature pour assurer une résilience durable face aux inondations et renforcera la prise de conscience environnementale globale.

Les travaux de stabilisation des berges du ruisseau et des versants de la vallée fluviale de Devon permettront également d'améliorer les habitats de la faune et de protéger les sentiers et les passerelles piétonnes destinés à la population.

Citations

« Les résidents de Devon savent à quel point la rivière Saskatchewan Nord et le ruisseau Battery sont importants pour l'identité et la qualité de vie de notre collectivité. En restaurant ces espaces naturels et en renforçant leur résilience face aux inondations et à l'érosion, ce projet contribuera à protéger les lieux auxquels les gens tiennent, tout en laissant un environnement plus sain aux générations futures. Je suis ravi de voir cet investissement fédéral soutenir la vision de Devon pour une collectivité plus forte et plus résiliente. »

Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend

« Le gouvernement de l'Alberta continue de financer des projets visant à atténuer les effets des inondations et de la sécheresse dans les collectivités de toute la province. Nous sommes fiers de soutenir les efforts déployés par la Municipalité de Devon pour stabiliser les zones vulnérables à l'érosion et saluons son approche consistant à travailler en harmonie avec la nature afin d'améliorer la résilience face aux inondations. »

Grant Hunter, ministre de l'Environnement et des Zones protégées, gouvernement de l'Alberta

« La vallée fluviale de Devon est l'un des plus grands atouts naturels de notre collectivité, et cet investissement contribuera à la protéger pour les générations futures. En restaurant les zones vulnérables avec des arbres et de la végétation indigènes, nous renforçons notre résilience face aux inondations et à l'érosion, tout en améliorant l'habitat de la faune et en préservant les sentiers et les espaces verts dont les habitants profitent au quotidien. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Alberta, qui nous aident à investir dans des solutions durables et fondées sur la nature. »

Jeff Craddock, maire de Devon

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 163 912 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et le gouvernement de l'Alberta investit 70 404 $ dans le cadre du Watershed Resiliency and Restoration Program.

Le FIN soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature. À ce jour, plus de 87,9 millions de dollars ont été annoncés pour plus de 48 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Plus de 10 % de l'enveloppe globale du programme a été allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons agir de façon décisive pour bâtir un Canada fort. Le Partenariat des Prairies (PdP) vise à bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies.

Le PdP accélère la collaboration et les investissements en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Le PdP veille à ce que les programmes fédéraux de nombreux ministères répondent davantage aux priorités régionales et saisissent les occasions de créer la prospérité.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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